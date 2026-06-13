El pueblo medieval perfecto para visitar en primavera: Conjunto Histórico, castillo y aves en un gran parque natural

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Las claves Generado con IA Alquézar, en Huesca, destaca por su conjunto histórico-artístico medieval, calles empedradas y castillo de origen islámico. La colegiata de Santa María la Mayor, situada sobre una roca, es el principal símbolo del pueblo y combina elementos de varios estilos arquitectónicos. El municipio se integra en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, famoso por su relieve kárstico y rutas para senderistas y amantes de la naturaleza. Los cortados rocosos y barrancos de la zona sirven de refugio para aves rupícolas y rapaces como el quebrantahuesos, buitre leonado y águila real.

Alquézar tiene una forma muy eficaz de atrapar al visitante: aparece encajada entre roca, barrancos y tejados de piedra, con la colegiata dominando el conjunto desde lo alto. En primavera, la Sierra de Guara termina de hacer el resto.

Esta villa de Huesca, situada en el Somontano de Barbastro, está declarada Conjunto Histórico-Artístico y conserva un casco antiguo perfecto para recorrer a pie. Turismo de Aragón destaca su trazado medieval, sus calles empedradas y su castillo de origen islámico.

El paseo tiene algo de viaje lento. Fachadas de piedra, pasadizos, miradores, pequeñas plazas y una arquitectura adaptada al relieve convierten el recorrido en una subida continua hacia la antigua fortaleza que ordena visualmente todo el pueblo.

El gran símbolo es el castillo-colegiata de Santa María la Mayor, levantado sobre una roca solitaria y rodeado por barrancos. Patrimonio Cultural de Aragón recuerda que el primer castillo fue construido en el siglo IX por Jalaf Ibn Arad.

Tras la conquista cristiana, aquella fortaleza musulmana fue transformada en colegiata. Turismo de Aragón explica que el conjunto incorporó después elementos de distintos estilos, con claustro, pinturas murales y museo de arte sacro dentro del recinto.

Refugio de aves rupícolas y rapaces

Ese origen defensivo todavía se nota en la visita. La muralla almenada, los torreones, la rampa de acceso y la posición sobre el río Vero explican por qué Alquézar no parece solo un pueblo bonito, sino una antigua plaza de frontera.

Este municipio forma parte del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, uno de los grandes paisajes protegidos del Prepirineo aragonés, con barrancos, paredes calizas, ríos encajados y rutas muy reconocibles.

La escala del parque permite vender la escapada con algo más que patrimonio. Guara combina relieve kárstico, cañones, desniveles y paredes verticales que han convertido la zona en referencia para senderistas, barranquistas y amantes de la naturaleza.

Estos cortados rocosos son refugio de aves rupícolas y rapaces. Las guías de Turismo de Aragón citan especies como quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, águila perdicera y halcón peregrino.

Esta escapada permite unir paseo urbano, rutas por el entorno y observación de fauna sin el calor más duro del verano. El río Vero, las pasarelas y los miradores completan una escapada entre piedra medieval y roca caliza.

Las pasarelas del Vero añaden una imagen muy potente al viaje. El sendero se asoma al cañón, avanza pegado a las paredes y permite entender cómo el agua ha ido excavando uno de los rincones más espectaculares del entorno de Alquézar.