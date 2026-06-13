El pueblo medieval perfecto para visitar en primavera: castillo del siglo VIII junto al mayor parque natural de España

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Las claves Generado con IA Segura de la Sierra es un pueblo medieval situado en Jaén, destacado por su castillo y su ubicación dentro del mayor parque natural de España. El municipio forma parte del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1983. El castillo de Segura de la Sierra combina elementos musulmanes y cristianos, y es el símbolo principal del pueblo, con una torre de entrada del siglo XI. La zona es conocida por su biodiversidad, con paisajes de montaña, bosques y programas de recuperación del quebrantahuesos, una especie amenazada.

Segura de la Sierra aparece colgada sobre la montaña, con las casas blancas apretadas bajo una fortaleza que domina uno de los paisajes más impresionantes de Jaén. En primavera, la villa parece pensada para caminar sin prisa.

El municipio se encuentra dentro del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La Junta de Andalucía lo define como el espacio protegido de mayor superficie de toda la península y uno de los principales nudos hidrográficos de España.

La zona es enorme. El MITECO cifra la Reserva de la Biosfera Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas en 210.116,67 hectáreas, declaradas por la Unesco en abril de 1983.

La comarca recuerda que la villa fue nombrada Paisaje Pintoresco en 1965 y Conjunto Histórico-Artístico en 1972, una protección que encaja con su silueta encaramada.

El paseo tiene una lógica muy clara: calles estrechas, miradores, fachadas encaladas, baños árabes, iglesia, plaza y restos de muralla. No hace falta un recorrido largo; basta subir y bajar para entender su posición sobre la sierra.

El gran símbolo del pueblo es su castillo, situado en lo alto del cerro. Jaén Paraíso Interior describe el conjunto como un recinto exterior de tapial y un alcázar protegido por barbacana, realizado en mampostería.

Refugio de biodiversidad

La construcción visitable tiene una historia compleja. La obra principal conservada es cristiana, de los siglos XIII y XIV, aunque aprovecha restos de una fortificación musulmana anterior, lo que explica sus diferentes capas defensivas.

Ahí conviene matizar el dato del siglo VIII. Algunas rutas sitúan ya entonces una fortificación vinculada a la antigua Saqura, pero el castillo actual fue transformado profundamente bajo dominio cristiano y por la Orden de Santiago.

Esa mezcla de épocas es precisamente lo que hace interesante la visita. El castillo no funciona solo como mirador, sino como una pieza de frontera: primero andalusí, después cristiana y más tarde vinculada al poder santiaguista.

El propio Ayuntamiento destaca una torre de entrada en codo, documentada en el siglo XI y procedente del norte de África. Su diseño obligaba a superar dos puertas, multiplicando la dificultad de tomar la fortaleza.

La Junta describe el parque como un relieve escarpado de media montaña, con paredes rocosas, valles profundos y bosques de pino laricio.

También es un refugio de biodiversidad. En este espacio conviven ríos, bosques, cumbres y hábitats de montaña, un mosaico que ayuda a explicar su valor como Reserva de la Biosfera y como destino de naturaleza.

En cuanto al quebrantahuesos, en Andalucía, los programas de recuperación han permitido liberar decenas de ejemplares desde 2006 y reforzar la presencia de esta especie amenazada en el sur peninsular.