Los geólogos coinciden: descubren una grieta submarina de 300 kilómetros en África que cambia el mapa de la Tierra

Las claves

Las claves Generado con IA Un equipo internacional de científicos ha confirmado la existencia de una grieta submarina de 300 kilómetros en África, parte del avance del Sistema del Rift de África Oriental. La corteza terrestre en la zona se está estirando y adelgazando, separando el continente africano en dos placas: la Nubia y la Somalí, a un ritmo de 2,5 a 5 centímetros por año. Se prevé que, en millones de años, la depresión en la región de Afar permitirá la entrada de aguas del Mar Rojo y el Océano Índico, creando una nueva masa de agua y separando el Cuerno de África como una isla. Este fenómeno geológico transformará permanentemente la geografía, los ecosistemas y las rutas marítimas del planeta, aunque el proceso será extremadamente lento a escala humana.

Un equipo internacional de científicos confirma el avance del Sistema del Rift de África Oriental, un fenómeno que empezó hace unos 30 millones de años y que está dividiendo lentamente el continente africano en dos bloques independientes: la placa Nubia y la placa Somalí.

Las últimas mediciones de alta precisión mediante sistemas satelitales y estudios sísmicos demuestran que la corteza terrestre en esta zona se está estirando y adelgazando a un ritmo ya irreversible.

Los geólogos, no obstante, aclaran que se trata de un proceso natural que avanza a escala temporal del planeta. Las dos masas de tierra se separan a una velocidad promedio de entre 2,5 y 5 centímetros por año.

Debido a este ritmo constante, aunque un tanto pausado, el mapa del mundo no sufrirá alteraciones drásticas a corto plazo. Ahora bien, dentro de millones de años el escenario de la Tierra sí va a cambiar totalmente tal y como lo conocemos debido a este movimiento de las placas mencionadas.

Cambios en el mapa

El punto crítico de esta transformación paulatina se localiza en la región de Afar, un desierto donde la actividad tectónica es especialmente visible debido a la aparición esporádica de grietas superficiales.

Las proyecciones de los expertos indican que la depresión del terreno llegará a descender tanto que permitirá la entrada masiva de las aguas del Mar Rojo y del Océano Índico. La inundación progresiva dará origen a una masa de agua completamente nueva que partirá el continente actual, cambiando para siempre lo que sabemos.

El resultado final de este histórico evento geológico que tiene a los expertos fascinados redefinirá la geografía del planeta de manera permanente, aunque para ello, como decíamos, aún quedan millones de años para que eso se produzca.

El Cuerno de África, que alberga a países como Somalia, Kenia, Etiopía y Tanzania, se desprenderá del bloque principal para convertirse en una gran isla en el hemisferio sur. Este nuevo escenario creará un océano intermedio que no solo modificará las rutas marítimas globales, sino que también transformará por completo los ecosistemas y patrones climáticos.

Este fenómeno, a fin de cuentas, es un recordatorio de que el planeta es dinámico y está siempre en constante evolución, con cambios más drásticos que se escapan a la percepción humana.

Lo que ahora mismo es más importante es que el seguimiento y análisis de estas fuerzas tectónicas permitirá a las futuras generaciones comprender mejor el funcionamiento interno de nuestro mundo y anticipar las transformaciones que moldearán, de manera constante, el mapa del futuro.