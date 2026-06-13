Chile da una lección a España: prohíbe la pesca de arrastre en montes submarinos y protege su biodiversidad marina

Las claves

Las claves Generado con IA Chile prohíbe permanentemente la pesca de arrastre en todos los montes submarinos de su Zona Económica Exclusiva. La medida busca proteger ecosistemas vulnerables y preservar zonas de reproducción y refugio para cientos de especies marinas. La legislación convierte a Chile en referente mundial al blindar el 100% de estos hábitats, aunque mantiene el debate sobre la pesca de arrastre en otras áreas bajo regulación estricta. El modelo chileno contrasta con Europa y España, donde la protección de fondos marinos es fragmentada y no existe un veto legal integral.

Chile es todavía un referente en conservación oceánica a nivel mundial gracias a su reforma de Ley de Pesca, que prohibió de forma permanente la pesca de arrastre de fondo en todos los montes submarinos de su Zona Económica Exclusiva.

La medida, que convirtió al país en el primero del mundo en blindar legalmente el 100% de estas formaciones frente a dicha práctica industrial, buscaba frenar la degradación de ecosistemas de alta vulnerabilidad biológica frente a las costas de su territorio continental e insular.

La legislación protege de manera estricta las estructuras de origen volcánico sumergidas, consideradas auténticos oasis de biodiversidad en el océano profundo. Estos montes albergan comunidades complejas de corales de aguas frías y esponjas de lento crecimiento, además de servir como zonas de reproducción y refugio para cientos de especies marinas.

Al prohibir el uso de redes pesadas que barren el lecho marino, la normativa detuvo el impacto mecánico inmediato sobre hábitats que tardarían siglos en recuperarse, y al mismo tiempo Chile pasó a ser, hasta el día de hoy, uno de los ejemplos a seguir en este campo para muchos.

Un referente en conservación oceánica

No obstante, a pesar del reconocimiento internacional por parte de científicos y organizaciones ambientales de prestigio como Oceana, la aplicación de la ley también convive con matices y debates internos.

Pero, hay que aclarar que la restricción no elimina por completo la pesca de arrastre en el país, puesto que este arte sigue estando permitido bajo estrictas cuotas y regulaciones en áreas específicas de la plataforma continental para la captura de crustáceos y peces demersales.

Esta coexistencia mantiene abierto el debate entre los sectores industriales y las agrupaciones ecologistas, que exigen una prohibición total en todo el litoral chileno, manteniendo de este modo cierto debate alrededor de esta elección.

Si bien es cierto que en muchos aspectos, la normativa de Chile ha marcado un antes y un después, el modelo restrictivo contrasta por las políticas de Europa y también, claro, de nuestro país, donde la protección de los fondos marinos se gestiona de forma fragmentada mediante vedas geográficas específicas y límites de profundidad en lugar de un veto integral por ley.

Mientras Chile opta, grosso modo, por un blindaje geológico total de sus montes, el marco europeo combina áreas marinas protegidas de exclusión biológica con normativas técnicas que limitan el arrastre por debajo de los 800 metros para equilibrar la conservación ambiental con la viabilidad del sector pesquero tradicional.