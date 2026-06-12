Los veterinarios coinciden: los propietarios de un gato no deben bajar las persianas cuando salen de casa

Las claves

Las claves Generado con IA Los veterinarios recomiendan no bajar completamente las persianas al dejar a un gato solo, ya que la luz natural les ayuda a orientarse y mantener sus rutinas. Las ventanas abiertas ofrecen entretenimiento visual a los gatos, pero deben evitarse las oscilobatientes, que suponen un grave riesgo de accidente para los felinos. Es fundamental asegurar que el gato tenga acceso a agua en varias zonas de la casa, especialmente durante los meses calurosos. No se debe depender únicamente de comederos automáticos para la alimentación; se aconseja dejar también platos de comida repartidos para evitar problemas en caso de avería.

Dejar a un gato solo en casa durante unas horas o incluso una noche puede parecer una situación rutinaria, pero algunos detalles del entorno marcan una gran diferencia para su bienestar. Entre ellos, uno de los más importantes es permitir que la luz natural siga entrando en la vivienda.

Muchos propietarios tienen la costumbre de bajar completamente las persianas al salir, especialmente durante el verano o cuando van a ausentarse durante más tiempo. Sin embargo, el veterinario Carlos Gutiérrez advierte de que esta práctica puede resultar confusa para los felinos, ya que dificulta que mantengan una referencia clara entre el día y la noche.

La entrada de luz solar ayuda a los gatos a orientarse y a conservar sus rutinas habituales. Mantener parcialmente abiertas las persianas o cortinas les permite percibir los cambios de luminosidad a lo largo de la jornada, algo especialmente útil cuando permanecen solos durante varias horas.

Además de favorecer su orientación temporal, las ventanas son una importante fuente de entretenimiento. Muchos gatos disfrutan observando lo que ocurre en el exterior, desde el movimiento de las personas hasta la presencia de aves o vehículos. Este tipo de estimulación contribuye a reducir el aburrimiento cuando no hay compañía humana.

La seguridad, sin embargo, debe ser siempre una prioridad. Gutiérrez recuerda que las ventanas oscilobatientes representan uno de los mayores peligros domésticos para los felinos. Aunque parezcan una solución cómoda para ventilar la vivienda, pueden provocar accidentes muy graves si el animal intenta atravesarlas o queda atrapado.

Hidratación

Otro aspecto fundamental es garantizar que el gato tenga acceso suficiente al agua. Durante los meses más calurosos resulta recomendable colocar varios recipientes distribuidos por la casa, de manera que siempre disponga de una fuente de hidratación cercana independientemente de la estancia en la que se encuentre.

La alimentación también merece atención especial. Los comederos automáticos pueden ser útiles, pero no deberían convertirse en la única alternativa cuando el propietario se ausenta durante varios días. Un corte eléctrico, un fallo de conexión o un atasco en el mecanismo podrían impedir que el animal recibiera su comida.

Los veterinarios aconsejan complementar estos dispositivos con otros platos de alimento repartidos por la vivienda. De esta forma se minimizan los riesgos derivados de posibles averías y se garantiza que el gato tenga acceso a comida incluso si surge algún problema técnico inesperado.

Finalmente, conviene revisar puertas, cables y otros elementos potencialmente peligrosos. Colocar topes evita que una corriente de aire cierre una puerta y deje al gato encerrado. Asimismo, asegurar cables o cuerdas accesibles reduce el riesgo de enganches y accidentes mientras explora la casa.