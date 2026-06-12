La psicología dice que los padres que crían desde sus propias heridas no ofrecen a sus hijos una conexión emocional

Las claves

Las claves Generado con IA Muchos adultos sufren de vacío emocional y baja autoestima debido a carencias afectivas durante la infancia. El psicólogo Rafa Guerrero destaca que padres que crían desde sus propias heridas emocionales no logran conectar emocionalmente con sus hijos. La falta de atención, reconocimiento y seguridad emocional en la niñez puede provocar ansiedad, insomnio y problemas en las relaciones adultas. Reconocer y sanar las heridas emocionales infantiles es clave para mejorar la salud mental y el bienestar en la vida adulta.

Muchas personas alcanzan la edad adulta con un sentimiento profundo de insuficiencia e invisibilidad emocional. Viven desconectadas de sus propios sentimientos, enfrentando un vacío interno que suele manifestarse a través de síntomas complejos, silenciosos y enormemente dolorosos cada día.

El psicólogo Rafa Guerrero, en una reciente entrevista, plantea una nueva forma de comprender este grave sufrimiento. Afirma que, más allá del síntoma evidente, resulta fundamental investigar qué ocurrió realmente en el pasado de ese paciente para poder sanar sus heridas profundas.

Gran parte del problema radica en que muchos padres criaron desde sus propias heridas emocionales nunca resueltas. Si ellos mismos no fueron vistos, escuchados ni validados correctamente durante su infancia, lógicamente tendrán inmensas dificultades para conectar con sus hijos.

Por este motivo, el trauma psicológico no siempre surge por aquellos eventos dañinos que ocurrieron, sino también por todo aquello que faltó. La grave carencia de atención, seguridad emocional, reconocimiento y presencia afectiva genera daños profundos a largo plazo.

Cómo influye la infancia

El experto insiste en una idea central muy importante para la terapia moderna. Más que observar exclusivamente el síntoma actual o concentrarnos en lo que le ocurre ahora al individuo, deberíamos centrar nuestra mirada en comprender qué pasóantes.

La etapa de la infancia influye de forma determinante sobre la personalidad adulta. Es el cimiento esencial donde construimos nuestra identidad personal, nuestra capacidad de resiliencia frente a los conflictos y nuestra forma básica de relacionarnos con los demás.

Como consecuencia de estas severas carencias infantiles, los especialistas encuentran habitualmente adultos que no logran confiar plenamente en sí mismos. Ellos manifiestan constantemente una autoestima baja, sufriendo graves cuadros de ansiedad y mucho estrés en su vida diaria.

Las secuelas de este abandono invisible trascienden lo individual y afectan el ámbito relacional. Tienen graves dificultades para vincular sanamente, presentando constantes impedimentos tanto para encontrar una pareja estable como para mantener esa relación a lo largo del tiempo.

Además de los conflictos sentimentales, estos individuos experimentan marcadas dificultades para concentrarse adecuadamente. El descanso también sufre profundas alteraciones, presentando muchas dificultades para dormir bien por las noches, lidiando constantemente con un insomnio que agota toda su energía vital.

La salud mental deteriorada puede provocar la aparición de pesadillas recurrentes o temibles terrores nocturnos. En los casos más agudos, las personas sufren repentinos flashbacks muy dolorosos acerca de todo lo que sucedió en ese pasado oscuro y solitario.

Este cúmulo de angustia también origina múltiples problemas que se pueden manifestar claramente a la hora de comer. La incapacidad para canalizar correctamente este inmenso malestar interno empuja a muchos pacientes hacia graves desórdenes alimenticios en su rutina diaria.

En muchas ocasiones, los afectados se meten atracones simplemente porque no son capaces de gestionar adecuadamente su ansiedad. Buscan alivio inmediato y gestionan el dolor mediante la comida, creando un círculo vicioso tremendamente perjudicial para su propio organismo.

Entender este paradigma resulta indispensable para abordar la raíz real del sufrimiento psicológico moderno. Reconocer nuestras heridas emocionales infantiles constituye el único camino válido para construir una vida adulta más plena, mucho más consciente y verdaderamente saludable hoy.