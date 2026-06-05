Australia da una lección a España: cubre embalses con placas solares para ahorrar agua frente a la evaporación

Las claves

Las claves Generado con IA Australia instala placas solares flotantes en embalses para generar electricidad y reducir la evaporación de agua. Estos sistemas pueden disminuir la evaporación entre un 42% y un 64% al cubrir del 30% al 50% de la superficie de los depósitos. El proyecto en Brierly Basin, Victoria, generará más de 600.000 kWh de electricidad renovable al año y evitará la emisión de 600 toneladas de CO2. La iniciativa, apoyada por fondos públicos y privados, también se prueba en balsas agrícolas para sectores como algodón, arroz y caña de azúcar.

Australia ha empezado a mirar sus embalses como algo más que reservas de agua. En un país golpeado por sequías, calor extremo y agricultura de regadío, las placas solares flotantes aparecen como una solución doble: producir electricidad y reducir evaporación.

La idea es sencilla, pero poderosa. En lugar de ocupar suelo agrícola con grandes parques solares, los paneles se instalan sobre balsas, presas o depósitos. Así generan energía renovable y dan sombra al agua que perdería volumen por calor y viento.

El problema no es menor. Investigadores de la Universidad de Deakin estiman que cada año se evaporan unos 1.400 gigalitros de agua de presas y embalses australianos, suficiente para llenar tres veces el puerto de Sídney.

Por eso las empresas de agua australianas están probando sistemas fotovoltaicos flotantes en lagos y depósitos. La lógica es casi de sentido común climático: si el sol evapora el agua, una parte de esa radiación puede capturarse antes como electricidad.

Uno de los ejemplos más recientes está en Brierly Basin, en Warrnambool, Victoria. Wannon Water ha instalado allí una de las mayores plantas solares flotantes del país, con un sistema de 500 kW sobre una balsa de agua.

El proyecto generará más de 600.000 kilovatios hora de electricidad renovable al año y reducirá las emisiones en más de 600 toneladas anuales. La energía compensará parte del coste de bombear agua hasta la planta potabilizadora de Warrnambool.

Puede reducir la evaporación entre un 42% y un 64%

A diferencia de los módulos convencionales, captan luz por la cara superior y también aprovechan parte del reflejo sobre el agua, lo que mejora el rendimiento del sistema.

El ahorro de agua es la otra mitad de la ecuación. Las placas actúan como una cubierta parcial: reducen radiación directa, limitan el calentamiento superficial y disminuyen el efecto del viento, uno de los factores que aceleran la evaporación.

Los estudios internacionales van en la misma dirección. Una investigación publicada en Energies calculó que los sistemas flotantes pueden reducir la evaporación entre un 42% y un 64% cuando cubren entre el 30% y el 50% de la superficie del embalse.

Australia también está llevando la idea al campo. El proyecto NEESTI probará paneles solares flotantes en balsas de riego, con participación de sectores como algodón, caña de azúcar, arroz, pecanas y jengibre.

La iniciativa cuenta con 13 millones de dólares australianos y 6 millones procedentes del Future Drought Fund, dentro del programa Resilient Landscapes. Su objetivo es estudiar viabilidad técnica, económica, legal y ambiental antes de una implantación a gran escala.

El reto agrícola es muy concreto. La Cotton Research and Development Corporation señala que casi la mitad del volumen almacenado en algunas balsas agrícolas puede perderse cada año por evaporación, justo cuando la sequía vuelve más valiosa cada gota.

Los cálculos del sector dan dimensión al potencial. Trasladar solo la mitad de los 16,6 GW de paneles solares instalados en tierra a almacenamientos de agua podría ahorrar 296 gigalitros anuales, más de 118.000 piscinas olímpicas.

La comparación con España es inevitable. Aquí también se debate cómo aprovechar embalses, canales y balsas sin ocupar más territorio, especialmente en zonas tensionadas por sequías, agricultura intensiva y conflictos por el uso del suelo.

La solución no es mágica ni sirve para cualquier embalse. Exige estudiar biodiversidad, calidad del agua, corrosión, mantenimiento, viento, usos recreativos, conexión eléctrica y porcentaje de cobertura para no alterar demasiado el ecosistema.

Australia no está cubriendo sus embalses solo para producir energía barata. Está ensayando una forma de proteger el agua antes de que desaparezca.