Roberto Brasero, meteorólogo, revela cuándo va a terminar la ola de calor extremo en España: "Llega un frente con lluvias"

Montaje de Roberto Brasero y la previsión de temperatura del martes a las 20:00 horas. Meteored

Las claves

Las claves Generado con IA Roberto Brasero anuncia la llegada de un frente con lluvias a Galicia y el Cantábrico, que traerá aire más fresco y bajada de temperaturas en casi toda España. El calor extremo persistirá en el área mediterránea y Canarias, mientras que el resto de España experimentará una semana más fresca respecto a los días anteriores. Hoy seguirán las altas temperaturas, especialmente en la mitad sur y ciudades como Madrid y Zaragoza, donde se prevén máximas cercanas a 35-40ºC. El Ministerio de Sanidad reporta un aumento del 87% en la mortalidad atribuida al calor en 2025, con 25 muertes por golpe de calor durante el pasado verano.

Tras una última semana de calor sofocante en España, al menos en el inicio del mes de junio los termómetros van a marcar registros más suaves. Así lo ha confirmado el meteorólogo de Atresmedia, Roberto Brasero, esta mañana en su conexión con el programa matutino de Onda Cero.

"Se espera que mañana cambie el tiempo. Llega un frente con lluvias para Galicia y el Cantábrico, pero detrás de ese frente viene una masa de aire más fresco que hará bajar las temperaturas en toda España, salvo en el área mediterránea y Canarias", ha explicado el comunicador a primera hora de esta mañana.

Tanto en el este peninsular como en el archipiélago canario, el calor extremo seguirá siendo el principal protagonista de los próximos días, pero el resto de España recuperará una meteorología acorde con la recta final de la primavera.

Cambio de tiempo

Brasero añade que, de martes a miércoles, bajarán las mínimas y confirma uno de los principales anhelos de muchos españoles en estos momentos: "Será una semana más fresca en general respecto al tiempo tan veraniego que estamos teniendo hasta ahora y hasta hoy mismo".

No obstante, la tarde de hoy va a ser muy diferente, en línea con los valores que se han ido registrando durante la semana previa, incluso con temperaturas muy próximas a los 40 grados.

Predicción semanal:



Hoy: predominio de sol.



Martes: precipitaciones débiles en el extremo norte peninsular; en los pirineos catalanes chubascos que podrían ser fuertes y acompañados de tormenta.



Miércoles: predominio de sol.



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"Van a seguir las altas temperaturas en la mayor parte de España. Intenso calor en la mitad sur, allí sí vamos a llegar a los 40ºC. En Madrid y Zaragoza, la máxima prevista para hoy son los 35 grados", insiste el meteorólogo.

Condiciones climáticas cada vez más extremas que tienen un impacto real en el planeta y en los ciudadanos. De hecho, este año ya se ha producido una muerte de un anciano de 80 años en Álava por un golpe de calor.

Según el Ministerio de Sanidad, la mortalidad atribuida al calor en 2025 aumentó un 87% y los episodios de calor extremo un 73% respecto a 2024. Además, según el informe final del Plan del calor, el verano pasado se registraron 870 casos de alto riesgo, frente a los 501 del año anterior.

En cuanto a los fallecimientos en el verano pasado, entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025, Sanidad indica que se produjeron 25 muertes por golpe de calor, la mayoría en personas con factores de riesgo sociales, laborales y sanitarios.