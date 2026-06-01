República Dominicana cambia de estrategia: frena una mina de oro para proteger ríos, acuíferos y tierras agrícolas

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de República Dominicana ordenó detener el proyecto minero Romero, priorizando la protección de ríos, acuíferos y tierras agrícolas en San Juan. El conflicto surgió por la preocupación de comunidades agrícolas ante el posible impacto ambiental en una zona clave para la seguridad alimentaria del país. GoldQuest, promotora del proyecto, defendía la mina como una oportunidad económica para una provincia empobrecida, pero la presión social y ambiental prevaleció. La minería representa cerca del 2% del PIB dominicano, y el oro es el principal producto de exportación, lo que acentúa el dilema entre desarrollo económico y protección ambiental.

República Dominicana ha decidido poner el agua por delante del oro. El presidente Luis Abinader ordenó detener cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, impulsado por GoldQuest en San Juan, tras semanas de presión social y protestas ambientales.

La decisión tiene una lectura potente porque el país no paraliza una mina en plena explotación, sino un proyecto de oro y cobre que seguía en fase de evaluación ambiental, sin autorización definitiva para extraer mineral.

El foco del conflicto está en San Juan de la Maguana, una provincia agrícola donde el agua sostiene cultivos, comunidades y sistemas de riego. Miles de personas marcharon unos 20 kilómetros hasta la presa de Sabaneta.

La consigna que terminó marcando el debate fue sencilla: “Agua sí, oro no”. Lo cierto es que el rechazo a Romero se convirtió en símbolo nacional de defensa hídrica y agrícola en una zona golpeada por sequías.

El argumento de los opositores no se limita al paisaje. La Academia de Ciencias de República Dominicana advirtió de que el proyecto podía afectar el río San Juan, tributario clave del Yaque del Sur.

La minería representa cerca del 2% del PIB

Ahí aparece la percha ambiental más fuerte. San Juan es conocido como el “granero del Sur”, y su valle agrícola contribuye desde hace años a la seguridad alimentaria del país, según la propia Academia.

GoldQuest defiende otra lectura. La empresa ha presentado Romero como una oportunidad económica en una provincia pobre, con minería subterránea, sin cianuro ni mercurio y con captación de agua de lluvia.

Ese choque explica por qué el caso saltó de lo técnico a lo político. La compañía habla de inversión, empleo y desarrollo; los vecinos miran la presa, los ríos y las tierras de cultivo que sostienen su vida diaria.

La dimensión económica tampoco es menor. Swissinfo recoge que la minería representa cerca del 2% del PIB dominicano y que el oro es el principal producto de exportación del país, un dato que agranda el dilema.

El proyecto Romero se centra en un yacimiento de oro, cobre y plata con reservas equivalentes a 1,1 millones de onzas, valoradas en unos 5.000 millones de dólares por GoldQuest, según la misma información.

Pero la suspensión muestra que la licencia social puede pesar tanto como cualquier permiso administrativo. Abinader defendió que, ante un rechazo ciudadano masivo, continuar un proyecto de esa categoría dejaba de ser viable.

La decisión dominicana encaja además en una tendencia regional. Gobiernos de América Latina están intentando equilibrar incentivos mineros y compromisos ambientales, con conflictos recientes en Panamá, Argentina y República Dominicana.