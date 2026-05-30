Alemania da una lección a España: propone incorporar la siesta en horario laboral para hacer frente al calor

Las claves

Las claves Generado con IA Médicos alemanes proponen incorporar la siesta o pausas a mediodía en el horario laboral para combatir el calor y mejorar la productividad. La iniciativa se basa en adaptar el modelo de trabajo del sur de Europa, concentrando las tareas más exigentes por la mañana y descansando en las horas de más calor. Estudios científicos respaldan que las altas temperaturas empeoran el rendimiento cognitivo y aumentan el riesgo de accidentes laborales. Las pausas breves o "power naps" de 10-20 minutos pueden mejorar la atención y la productividad, especialmente ante olas de calor cada vez más frecuentes en Europa.

Durante décadas, la siesta fue uno de los grandes clichés asociados a España, con permiso de las festividades taurinas o las sevillanas. Mientras medio planeta nos imaginaba durmiendo después de comer, en nuestro país se ha intentado desterrar esta imagen asociada a la vagueza en favor de jornadas más "europeas" y continuadas.

Sin embargo, parece que la costumbre española no estaba nada desencaminada; ni antaño ni ahora, en pleno cambio climático. Así lo sugerirían las últimas noticias procedentes de Alemania, cuyos médicos sugieren ahora que tomar la siesta o bien un descanso a medio día sería lo más óptimo para la salud de los trabajadores alemanes, con el objetivo de mantenerse productivos a medida que suben las temperaturas.

En realidad esta propuesta no es nueva, sino que realmente surgió el pasado año 2023 de manos de Johannes Niessen, presidente de la Asociación Federal de Médicos de Salud Pública de Alemania (BVÖGD).

En declaraciones recogidas en varios medios europeos, como Euronews, Niessen defendió que los trabajadores alemanes deberían emular la tradición del sur de Europa: "Cuando haga calor, deberíamos orientarnos hacia los métodos de trabajo de los países del sur".

Empeora el rendimiento cognitivo

El planteamiento del médico germano era sencillo: empezar antes la jornada laboral, concentrar el trabajo más exigente durante la mañana y hacer una pausa a mediodía cuando las temperaturas se disparan. Y, aunque para algunos la idea pueda sonar extraña, la realidad es que la evidencia científica respalda estas declaraciones.

Recordemos que nuestro organismo funciona peor cuando la temperatura ambiental se eleva. Y, a partir de ciertos umbrales térmicos, el cuerpo dedica gran parte de sus recursos a disipar el calor: sudamos más, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y el cerebro pierde eficiencia; finalmente, sufrimos fatiga, menor concentración y más errores tanto físicos como mentales.

De hecho, no son pocos los estudios que muestran cómo las altas temperaturas empeoran el rendimiento cognitivo y aumentan el riesgo de accidentes laborales, especialmente trabajos físicos y al aire libre.

Además, dormir mal a raíz del calor nocturno, algo cada vez más habitual en Europa, provoca problemas de atención y errores en la toma de decisiones del día siguiente; de hecho, este fue uno de los argumentos usados por los médicos alemanes para defender la siesta a nivel laboral: "Las personas no rinden igual de bien bajo calor intenso que en otras circunstancias.

Además, la falta de ventilación durante la noche provoca problemas de concentración".

No es casualidad que históricamente muchas culturas cálidas hayan organizado sus horarios evitando las horas centrales del día. Antes de surgir el aire acondicionado, la adaptación al clima era necesaria por supervivencia y eficiencia.

Sin embargo, paradójicamente, en España la auténtica siesta laboral hace tiempo que dejó de ser una costumbre: la mayoría de los trabajadores no duerme después de comer, a pesar de que muchos expertos llevan años criticando las jornadas partidas interminables que retrasan la salida laboral hasta las siete u ocho de la tarde.

Cabe destacar que, llegados a este punto, es importante diferenciar dos conceptos: la siesta como descanso breve por un lado, y la adaptación de los horarios laborales al calor extremo por otro lado.

Alemania no está proponiendo que sus empleados se marchen a dormir dos o tres horas en el sofá, sino que plantea introducir pausas inteligentes durante las horas de mayor estrés térmico.

De hecho, cada vez más trabajos sugieren que pequeños descansos o "power naps" de 10-20 minutos mejoran la atención, el estado de alerta y la productividad.

El debate no solo se encuentra en torno al bienestar, sino también sobre la economía. Europa está comprobando cómo el calor extremo impacta de forma directa en el aumento de las bajas laborales y la reducción de la productividad, siendo Alemania un claro ejemplo de estos casos.

La cuestión es que el modelo laboral europeo se diseñó para un clima que ya no existe, y que probablemente jamás volverá a existir tal y como lo conocíamos: las olas de calor son cada vez más frecuentes, más largas y más intensas, y debemos aprender a convivir y especialmente sobrevivir a ellas en todos los ámbitos de la vida. Incluyendo el trabajo.