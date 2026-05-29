Los veterinarios coinciden: la exposición directa al aire acondicionado elimina las defensas respiratorias de los perros

El flujo del aire acondicionado aumentar el riesgo de faringitis en los perros.

Las claves

Las claves Generado con IA La exposición directa de los perros al aire acondicionado seca sus mucosas respiratorias y aumenta el riesgo de infecciones como faringitis y laringitis. El aire frío continuo paraliza los cilios, lo que facilita la entrada y proliferación de virus y bacterias en el sistema respiratorio canino. Las razas braquicéfalas, cachorros, perros mayores y aquellos con enfermedades crónicas son especialmente vulnerables a estas afecciones. Se recomienda mantener el aire acondicionado a 24-25 grados, evitar corrientes directas sobre las mascotas y consultar al veterinario ante síntomas como tos seca o dificultades para tragar.

Los veterinarios aseguran que la exposición directa al flujo del aire acondicionado reseca las mucosas respiratorias de los perros, elevando significativamente el riesgo de sufrir faringitis, laringitis y otras afecciones de las vías altas.

Al recibir este chorro de aire frío de forma continua, el organismo del animal detiene la producción normal de moco protector. Esta deshidratación tisular anula la efectividad de las defensas naturales del tracto respiratorio, dejando el canal libre para la proliferación de agentes patógenos.

El peligro se intensifica debido a la alteración de los cilios, que son vellosidades microscópicas encargadas de expulsar los virus y bacterias del cuerpo. El frío extremo y directo paraliza temporalmente este mecanismo de limpieza biológica, lo que facilita que los microorganismos se asienten y generen infecciones.

Además, los bruscos contrastes de temperatura entre el exterior de la vivienda y el interior refrigerado someten al sistema inmunológico del perro a un estrés térmico que debilita severamente su capacidad de respuesta.

Máximo cuidado con el aire acondicionado

Hay que aclarar, no obstante, que existen ciertas razas de perros que presentan una vulnerabilidad crítica ante estas prácticas de climatización y con las que, por tanto, se debe tener extremo cuidado para evitar que sufran cualquiera de las afecciones mencionadas anteriormente.

Las razas braquicéfalas, como los bulldogs y los pugs, sufren especialmente debido a la anatomía acortada de sus vías aéreas, que ya de por sí dificulta una correcta termorregulación.

Del mismo modo, los cachorros con sistemas inmunitarios en desarrollo, los perros más mayores y en general los animales que padecen patologías cardíacas o respiratorias crónicas, tienen una probabilidad mucho mayor para desarrollar complicaciones graves.

Para mitigar estos riesgos sin comprometer el bienestar del animal frente al calor veraniego, los especialistas recomiendan mantener el termostato doméstico entre los 24 y los 25 grados.

Eso sí, lo fundamental es orientar los deflectores del aparato hacia el techo para evitar corrientes directas sobre las zonas de descanso de la mascota y apagar el equipo durante las horas de sueño.

En caso de que haya síntomas de alerta como tos seca persistente, dificultades para tragar o un babeo espeso, es mejor acudir a profesionales para que puedan examinar a nuestro perro y determinar qué es exactamente lo que le ocurre, para iniciar un tratamiento lo antes posible en caso de que sea necesario.

Si bien es cierto que hay razas, como decíamos, que pueden tener más facilidad para desarrollar estos síntomas por la exposición directa al aire acondicionado, hay que tener cuidado siempre independientemente del perro que tengamos.