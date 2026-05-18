Los psicólogos coinciden: "Usar el ascensor es un triunfo del racionalismo sobre nuestros instintos más primitivos"

La psicóloga Babette Renneberg explica por qué nos comportamos de forma tan extraña en los ascensores.

Las claves

Las claves Generado con IA El comportamiento en los ascensores revela mecanismos psicológicos relacionados con la gestión del espacio personal y el control de la incomodidad. La proxémica explica que, al desaparecer la distancia interpersonal habitual en un ascensor, las personas adoptan actitudes defensivas y siguen rituales silenciosos. Los ascensores funcionan como laboratorios sociales, donde la conformidad y la imitación de conductas ajenas se acentúan, reforzadas por el uso de teléfonos móviles. Superar el miedo a usar el ascensor es considerado por psicólogos como un triunfo del racionalismo sobre los instintos primitivos de autoprotección y ansiedad ante espacios cerrados.

Entrar en un ascensor desencadena un ritual silencioso, repetido diariamente por millones de personas. Miramos al suelo, evitamos conversaciones innecesarias y simulamos indiferencia. Sin embargo, la psicología sostiene que esos gestos automáticos revelan mecanismos relacionados con el control.

El investigador Lee Gray, especialista estadounidense dedicado durante décadas al estudio histórico de los ascensores, describió este comportamiento como "el baile del ascensor". Según sus observaciones, los pasajeros buscan inconscientemente esquinas y diagonales para preservar distancia emocional frente a desconocidos.

La explicación principal reside en la proxémica, disciplina psicológica dedicada al análisis del espacio interpersonal. En condiciones normales, las personas mantienen aproximadamente un brazo de separación durante conversaciones cotidianas. Dentro del ascensor, esa norma desaparece abruptamente, provocando incomodidad defensiva.

Varios experimentos sociológicos demostraron además que los ascensores funcionan como laboratorios involuntarios de conformidad colectiva. Una grabación televisiva estadounidense realizada durante los años 60 mostró cómo numerosos participantes terminaban mirando hacia la pared únicamente porque el resto lo hacía.

No sólo es timidez

Esa tendencia a copiar conductas ajenas guarda relación directa con los estudios clásicos del psicólogo Solomon Asch sobre presión grupal. El cerebro interpreta la coincidencia colectiva como una señal tranquilizadora. Cuando nadie conversa, romper el silencio implica exponerse a extraños.

Los teléfonos móviles han reforzado todavía más esas dinámicas evasivas. Consultar mensajes mientras asciende la cabina permite construir una barrera psicológica improvisada, semejante a unos auriculares invisibles. La atención digital reduce el contacto visual, minimiza tensiones y ofrece refugio temporal.

El silencio compartido tampoco responde únicamente a la timidez. Diversos psicólogos consideran que los ascensores representan espacios transitorios, donde las relaciones sociales carecen de continuidad. Hablar durante 20 segundos con desconocidos exige improvisar códigos conversacionales rápidos, una tarea difícil.

La sensación de pérdida de control también resulta determinante. Los pasajeros desconocen habitualmente el funcionamiento técnico del sistema, no observan motores ni cables y dependen de mecanismos externos. Esa incertidumbre activa respuestas relacionadas con anticipación del riesgo y autoprotección.

Para la psicóloga clínica de la Universidad Libre de Berlín Babette Renneberg, haber aprendido que podemos usar el ascensor y que es seguro hacerlo es un triunfo del racionalismo sobre nuestros instintos más primitivos.

Según investigaciones sobre claustrofobia citadas por especialistas estadounidenses, alrededor del 5% de la población experimenta miedo intenso ante espacios cerrados. Aunque la mayoría nunca sufrirá un episodio grave dentro del ascensor, el cerebro permanece alerta para reaccionar.

Las normas tácitas aparecen incluso antes de entrar. Muchos usuarios permiten salir primero, esperan ordenadamente junto a puertas automáticas y evitan ocupar el centro cuando existen espacios laterales disponibles. Son reglas aprendidas colectivamente, destinadas a reducir conflictos dentro del trayecto.

Curiosamente, algunos expertos consideran que pequeños intercambios verbales podrían disminuir parte de esa tensión colectiva. Investigaciones recientes sobre interacción cotidiana sugieren que conversaciones breves con desconocidos generan bienestar inesperado. Aun así, el ascensor continúa imponiendo una etiqueta silenciosa resistente.

El fenómeno revela, finalmente, hasta qué punto el comportamiento humano depende del contexto físico. Un grupo conversador puede transformarse inmediatamente al cruzar las puertas metálicas del ascensor. Cambian posturas, miradas y movimientos porque el cerebro interpreta el entorno como sensible.