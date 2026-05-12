El pueblo ideal para disfrutar de una buena comida y recorrerlo a pie: cuenta con la mayor mina de oro del Imperio romano

Las claves

Las claves Generado con IA Las Médulas, en León, fue la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano, explotada entre los siglos I y III. El yacimiento dejó un paisaje único con canales, galerías y montañas modeladas por la ingeniería hidráulica romana. Se extrajeron unos 5.000 kilos de oro en el lugar, aunque aún queda material sin explotar bajo el subsuelo. Las Médulas es Patrimonio de la Humanidad y atrae a miles de visitantes cada año, combinando historia, naturaleza y turismo cultural.

En 2025, el fuego quemó un total de 354.793 hectáreas en España, siendo el peor año de las últimas tres décadas en cuanto a incendios forestales. Una de las zonas más afectadas fue el norte peninsular; en concreto, Las Médulas, en León.

Las Médulas son mucho más que un vestigio arqueológico. La zona fue declarada Bien de Interés Cultural en 1996, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997 y Monumento Natural en 2002, una triple condición que resume su valor histórico y paisajístico.

Y es que condensa una paradoja histórica difícil de igualar: fue la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano y, al mismo tiempo, uno de los paisajes culturales más valiosos de España. Su huella, visible aún hoy, explica por qué sigue despertando fascinación.

El yacimiento fue explotado entre los siglos I y III, en una campaña minera que los romanos organizaron con una ambición colosal. La ingeniería hidráulica permitió deshacer montañas enteras para arrancar el oro, dejando tras de sí un relieve abrupto, rojizo y casi irreal.

5.000 kilos de oro

Este es el escenario donde Roma convirtió la naturaleza en infraestructura y la geología en beneficio fiscal. En esa operación participaron miles de personas, entre obreros, vigilantes y suministradores, en un esfuerzo que transformó para siempre la comarca.

El visitante se encuentra con un territorio de canales, cortas, estériles y antiguas galerías que ayudan a entender la escala del proyecto romano. La llamada ruina montium, basada en la fuerza del agua, convirtió una montaña en mineral y luego en paisaje fósil.

La magnitud del expolio también impresiona por sus cifras. La extracción se sitúa en torno a 5.000 kilos de oro, aunque todavía queda material sin explotar bajo el subsuelo, una constatación de que el legado romano no solo es visible, sino también mensurable.

Ese pasado explica el atractivo actual del enclave, visitado por miles de personas cada año. Las Médulas funcionan como un laboratorio al aire libre donde conviven patrimonio, divulgación y turismo cultural, con el Aula Arqueológica como puerta de entrada para entender el conjunto.

Pero el relato de Las Médulas no se agota en la nostalgia patrimonial. También habla de cómo el poder romano intervenía el territorio con una lógica extractiva, capaz de alterar montes, cursos de agua y comunidades locales para sostener un imperio basado en recursos, control y expansión.

Por eso, el interés del lugar trasciende León y se proyecta sobre toda Europa. Las Médulas no son solo la mayor mina de oro a cielo abierto del mundo romano: son la prueba de que la historia puede leerse en el terreno, capa a capa, como una crónica excavada.