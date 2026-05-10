El pueblo español referente donde se pesca más atún rojo que en ningún otro lugar: más de 400 toneladas al año

Marineros de este pueblo español trabajan en la "levantá" del atún rojo, en una imagen de archivo. EFE Román Ríos

Las claves

Las claves Generado con IA Barbate, en la costa gaditana, es el pueblo español donde se pesca más atún rojo, superando las 400 toneladas anuales. La técnica tradicional de la almadraba, que data de hace más de 3.000 años, es clave en la captura sostenible y selectiva del atún rojo en la zona. La "levantá" es un ritual ancestral y cultural que involucra a decenas de pescadores y es símbolo de Barbate y otros municipios gaditanos. La pesca del atún en Barbate impulsa la economía local, la gastronomía y el turismo, y su prestigio internacional atrae especialmente al mercado japonés.

Hay lugares donde el mar no solo marca el paisaje, sino que también otorga identidad a quienes viven frente a él. Uno de esos lugares, situado en la costa gaditana, lleva siglos mirando hacia el Atlántico.

Y manteniendo un mismo objetivo: capturar uno de los tesoros gastronómicos más codiciados del planeta cuya popularidad crece año tras año, el atún rojo salvaje. Estamos hablando de Barbate.

Esta población andaluza se convierte cada primavera en el epicentro de una tradición milenaria capaz de mover economía, turismo y cultura alrededor de un pescado que puede llegar a superar los 400 kilos de peso y del cual se llegan a pescar más de 400 toneladas cada año.

De hecho, la fama de Barbate no es casual. Sus almadrabas, un sistema ancestral de redes usado para interceptar el paso migratorio del atún rojo hacia el mar Mediterráneo, continúan siendo una referencia internacional por volumen, sostenibilidad y valor gastronómico.

Más allá del volumen

Distintos estudios europeos han estimado que una almadraba necesita alrededor de 400 toneladas anuales para alcanzar rentabilidad económica, una cifra que ilustra la magnitud de estas capturas tradicionales.

Pero lo verdaderamente singular de la población no es su volumen de pesca, sino la forma en la que se consigue el atún rojo.

El origen de la almadraba se remonta a los fenicios y romanos, hace más de 3.000 años, y el sistema sigue funcionando prácticamente igual que hace siglos: un enorme laberinto de redes colocado estratégicamente en el Estrecho de Gibraltar para aprovechar la migración natural de los atunes.

El momento culminante llega con la "levantá", un ritual tradicional a la par que coordinado. Durante el mismo, decenas de pescadores rodean la cámara final de redes mientras enormes ejemplares de atún rojo agitan el agua en una escena tan espectacular como ancestral.

Más que una técnica de pesca, la "levantá" es ya un símbolo cultural ligado a Barbate y otros municipios de la costa gaditana, como Zahara de los Atunes, Tarifa o Conil.

A diferencia de otras técnicas industriales, la almadraba está considerada una de las técnicas más selectivas y respetuosas con el ecosistema marino, dado que permite capturar únicamente ejemplares adultos y liberar otras especies o atunes que no cumplen con las condiciones requeridas.

Se trata de una combinación entre tradición y sostenibilidad que ha sido clave para la recuperación del atún rojo atlántico tras décadas de sobrepesca internacional. Además, en Barbate el atún se aprovecha casi por completo.

De ahí el apodo que le ponen muchos cocineros como "el cerdo del mar": desde cortes como la ventresca o el lomo hasta piezas menos conocidas como la parpatana, el morrillo o la facera, la gastronomía local ha desarrollado una auténtica cultura del aprovechamiento que ha ido pasando de generación en generación. Y la cocina barbateña gira alrededor de esta tradición.

Asimismo, el impacto económico también es digno de mención. La campaña almadrabera moviliza cada temporada a centenares de familias vinculadas de forma directa o indirecta a la pesca, la hostelería y la industria conservera; motivo por el cual el sector sigue siendo uno de los grandes motores económicos de la costa gaditana.

Además, el prestigio internacional del atún rojo de almadraba ha convertido a Barbate en un destino gastronómico de primer nivel, siendo Japón uno de los grandes mercados para estas piezas, especialmente valoradas para sushi y sashimi por su infiltración grasa y su textura.

Sin embargo, durante los últimos años también se ha extendido el consumo nacional gracias a la popularidad de la cocina de atún en restaurantes españoles.

Esto, unido al espectáculo que se produce cada primavera en Barbate, ha dado lugar a un legado histórico que ha sobrevivido durante milenios, adaptándose al presente sin perder su esencia.

A pesar de que las grandes industrias persiguen la producción masiva, este rincón de Cádiz sigue destacando por su combinación de tradición, sostenibilidad y excelencia gastronómica.