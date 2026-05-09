Magdalena es cardióloga y destapa la levadura roja para reducir el colesterol: "En China la usan desde hace años"

Las claves

Las claves Generado con IA La cardióloga Magdalena Perelló recomienda la levadura de arroz rojo, utilizada en China, para reducir el colesterol, ya que actúa de forma similar a las estatinas. En España, más del 50% de la población adulta tiene niveles altos de colesterol, principal causa del 60% de los problemas cardiovasculares. Perelló aconseja incorporar fibra soluble, fitoesteroles y proteína de soja en la dieta para disminuir el colesterol LDL, además de consumir omega 3 de pescado. El ejercicio físico intenso y el control del peso ayudan a reducir la oxidación del colesterol LDL y disminuyen el riesgo cardiovascular.

En España, el 50,5 % de la población adulta tiene hipercolesterolemia, es decir, niveles de colesterol por encima de 200mg/dl, tal y como publica la Fundación Española del Corazón, de acuerdo con el estudio ENRICA.

Y es que, esta sustancia grasa, a pesar de ser necesaria para el cuerpo, su exceso se posiciona como uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades. De hecho es una de las principales causas del 60% de los problemas cardiovasculares.

En este contexto Magdalena Perelló, cardióloga, expone varios consejos para reducir el colesterol total y el LDL. Lo hace desde su cuenta en redes sociales, donde desmiente mitos que ella misma escucha a diario en su consulta.

Primer plano de un médico sosteniendo un corazón rojo. Istock

Uno de los consejos que da Perelló es la levadura de arroz rojo, un colorante utilizado en China desde hace muchos siglos. "Se puede comprar sin receta médica, actúa sobre la enzima al igual que las estatinas, el mecanismo es el mismo".

La diferencia entre ambos tipos reside en que el total, es la suma de todos los tipos mientras que el LDL (lipoproteína de baja densidad) es una fracción específica, conocida popularmente como el "colesterol malo".

Otra sugerencia va dirigida a la dieta, incluyendo en ella fibra soluble. Algunos alimentos que la contienen son avena, cebada o legumbres. "Disminuye la absorción en el intestino y se debe consumir en dosis de tres a diez gramos día".

También destaca los fitoesteroles, estos se encuentran de forma natural en frutas, verduras, frutos secos, legumbres y aceites vegetales.

"La proteína de soja disminuye el colesterol LDL y es menor a medida que más está procesada la soja", destaca la experta sobre otra de sus recomendaciones.

A su vez, se destaca el omega 3 que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol. Se puede encontrar en el pescado y se debería consumir unas dos o tres veces por semana.

Otro de los grandes pilares de la salud es el ejercicio físico así como la reducción de peso de manera controlada.

De hecho un estudio realizado desde el Hospital del Mar de Barcelona ha concluido que, practicar actividad física intensa reduce los niveles de oxidación del colesterol LDL en la sangre.

En esta investigación participaron más de 3.000 personas con lo que pudieron determinar que "una persona que practica actividad física tiene menos riesgo cardiovascular provocado por el colesterol malo".

Lo más importante siempre será tener un seguimiento profesional ante cualquier preocupación de este tipo. Pero la mejor estrategia es combinar el asesoramiento con hábitos saludables, evitando el sedentarismo para que el corazón siga latiendo con fuerza y sin riesgos.