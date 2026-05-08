Trump inicia su prometida desclasificación masiva de archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre

Las claves

Las claves Generado con IA La Administración Trump ha iniciado la desclasificación masiva de archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre, publicando ya 162 documentos, fotos y vídeos. El Departamento de Guerra ha habilitado la web war.gov/UFO para consultar los archivos, que incluyen casos sin resolver y cuya naturaleza el Gobierno no puede determinar de forma definitiva. La desclasificación implica la coordinación de decenas de agencias, como la Casa Blanca, NASA, FBI y la Oficina de Inteligencia Nacional, revisando millones de documentos históricos. El anuncio responde a un debate público reavivado por declaraciones de Barack Obama y la promesa de Trump de mayor transparencia sobre fenómenos aéreos no identificados.

La Administración Trump ha iniciado este viernes la desclasificación masiva a la que se comprometió el republicano el pasado febrero de archivos gubernamentales sobre Objetos Voladores No Identificados (ovnis) y Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs), así como cualquier otra documentación vinculada a la posible existencia de vida extraterrestre.

El Departamento de Guerra ha habilitado una página web, war.gov/UFO, en la que ya se pueden consultar los primeros 162 archivos - que incluyen fotos, documentos y vídeos- sobre este tipo de fenómenos. Una web en la que la Administración "publicará archivos adicionales de forma continua".

Según explica el departamento que dirige Pete Hegseth, estos materiales desclasificados corresponden a "casos sin resolver", lo que significa que el Gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados. Esto puede deberse, explica, a diversas razones, como la falta de datos suficientes.

"Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo", manifestó el secretario de Guerra.

Una tarea, según el Departamento de Guerra, "sin precedentes e histórica" que ha necesitado de la coordinación de "decenas de agencias" para examinar "decenas de millones de archivos que se remontan a muchas décadas en el pasado".

Uno de los vídeos sobre ovnis subidos por el Departamento de Guerra.

En concreto, esta desclasificación implica a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra - establecida en 2022-, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aplaudió la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en "la exploración y la búsqueda del conocimiento" por desvelar los secretos del universo.

El choque Trump-Obama

Fue el pasado febrero cuando Trump anunció la difusión de estos archivos gubernamentales después de que el expresidente Barack Obama aceptara en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen responder a una ronda de preguntas sobre vida extraterrestre.

Cuando se le preguntó sobre la existencia de los extraterrestres, el expresidente demócrata aseguró que no había instalaciones secretas bajo tierra y dijo: "Son reales, pero yo no los he visto".

Un comentario que irritó a Trump, quien acusó a Obama de desvelar "información clasificada" y cometer un "grave error".

Obama posteriormente precisó que durante su Presidencia no tuvo "pruebas" de posibles contactos con extraterrestres, aunque no descartó que, dado lo vasto del universo, exista vida más allá del planeta Tierra.

El cruce de declaraciones reavivó el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.

"Debido al enorme interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (ovni), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes", anunció entonces el republicano.

En 2013, la CIA ya desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para realizar pruebas del avión espía U-2, aunque algunos defensores de la existencia de vida extraterrestre han relacionado esa instalación con el supuesto ocultamiento de pruebas.