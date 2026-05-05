La UE cambia las reglas: Bruselas activa una nueva ayuda para las empresas golpeadas por el combustible

Las claves

Las claves Generado con IA La UE ha aprobado un nuevo marco temporal que permite a los gobiernos dar más ayudas a empresas afectadas por el aumento del precio de combustibles, energía y fertilizantes tras la crisis con Irán. Los gobiernos podrán cubrir hasta el 70% del incremento de costes en combustible y fertilizantes para empresas afectadas, con un límite de 50.000 euros por beneficiario. El marco está dirigido especialmente a sectores como agricultura, pesca, transporte y las industrias intensivas en energía, y estará vigente hasta finales de 2026. La medida busca evitar crisis logísticas y alimentarias, pero puede aumentar las diferencias entre países con mayor capacidad fiscal y los que tienen presupuestos más limitados.

La UE ha vuelto a tocar una de sus palancas más delicadas: las ayudas públicas. Bruselas ha aprobado un marco temporal que permite a los gobiernos apoyar a empresas golpeadas por el encarecimiento del combustible, la energía y los fertilizantes tras la crisis con Irán.

La medida no funciona como una gran ayuda directa pagada desde Bruselas, sino como una flexibilización de las reglas de competencia. La Comisión Europea permitirá que los Estados miembros concedan más apoyo nacional sin incumplir los límites habituales sobre ayudas de Estado.

El cambio llegó el 29 de abril, con la aprobación del llamado Middle East Crisis Temporary State Aid Framework. Según la Comisión, el objetivo es responder de forma temporal y dirigida a los sectores más afectados por la crisis energética y comercial.

La novedad más llamativa está en el alcance de la compensación. Los gobiernos podrán cubrir hasta el 70% del aumento de costes en combustible y fertilizantes para empresas afectadas, con un límite simplificado de 50.000 euros por beneficiario.

El marco estará en vigor hasta finales de 2026 y se dirige especialmente a agricultura, pesca, transporte por carretera, ferrocarril, transporte marítimo e industrias intensivas en energía. Son actividades donde una subida del combustible puede comerse márgenes en cuestión de semanas.

Mantener logística es prioridad

Bruselas intenta evitar una repetición exacta de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania abrió la puerta a ayudas mucho más amplias. Esta vez, la Comisión insiste en que el apoyo debe ser temporal, focalizado y limitado a empresas realmente expuestas.

La razón está en el nuevo golpe energético. La decisión al encarecimiento del combustible y los fertilizantes causado por la guerra con Irán y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz están vinculados, ya que es una ruta clave para el comercio energético mundial.

El campo aparece entre los grandes destinatarios porque el fertilizante es una pieza básica de la producción agrícola. Cuando sube su precio, no solo se encarece el cultivo: también se tensiona toda la cadena alimentaria, desde las explotaciones hasta el consumidor.

El transporte es otro frente evidente. Camiones, barcos y trenes sostienen buena parte de la logística europea, pero dependen de costes energéticos muy sensibles. Por eso Bruselas incluye el transporte por carretera, el ferroviario y el marítimo dentro del nuevo paraguas.

La industria pesada también gana margen. Las empresas intensivas en energía podrán recibir compensaciones de hasta el 70% de determinados costes eléctricos, por encima del 50% previsto en esquemas anteriores para algunas actividades.

Aun así, el movimiento abre un debate conocido dentro de la UE. Los países con más músculo fiscal, como Alemania, pueden tener más capacidad para proteger a sus empresas que otros socios con presupuestos más ajustados, lo que puede agrandar diferencias internas.