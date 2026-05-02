EEUU cambia las reglas: aprieta con los minerales críticos y exige a sus aliados una prima para alejarse de China

Las claves

Las claves Generado con IA EEUU propone a sus aliados pagar una "prima de seguridad nacional" para adquirir minerales críticos fuera de China y reducir la dependencia del gigante asiático. Washington y Bruselas han firmado un memorando para reforzar la cooperación en minerales críticos, incluyendo mecanismos de precios y subsidios para hacer viables fuentes alternativas. La estrategia estadounidense busca construir cadenas de suministro más seguras, aunque sean menos baratas, priorizando la seguridad económica frente a la eficiencia de costes. China ha restringido la exportación de recursos clave, lo que refuerza la urgencia de Occidente por diversificar sus proveedores y blindar sectores estratégicos.

Estados Unidos ha empezado a empujar una idea que hasta hace poco sonaba casi herética para el comercio global: pagar más a propósito. La administración de Washington está pidiendo a sus aliados que acepten una “prima de seguridad nacional” por los minerales críticos obtenidos fuera de China, con la idea de construir cadenas de suministro menos baratas, pero más seguras y menos expuestas al dominio chino.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, está defendiendo precisamente ese enfoque ante socios de EEUU, sobre todo en Europa. La lógica del giro es bastante clara. Durante años, Occidente ha comprado minerales clave —incluidas tierras raras y otros insumos esenciales para baterías, semiconductores y defensa— priorizando el menor coste posible.

Ahora Washington sostiene que esa obsesión por el precio bajo ha ayudado a consolidar una dependencia peligrosa de China. Greer está trabajando incluso en un borrador con mecanismos concretos de precio para presentar a países aliados y favorecer suministros no chinos. Ahí está la clave. EEUU no se limita ya a pedir diversificación o a denunciar riesgos estratégicos, sino que empieza a cambiar las reglas económicas del juego: la seguridad de suministro debe valer dinero, aunque encarezca el producto.

Ese planteamiento va más allá del discurso, porque el 24 de abril Washington y Bruselas firmaron un memorando de entendimiento para reforzar su cooperación en minerales críticos y desplegar un plan de acción común orientado a reducir vulnerabilidades frente a cadenas de suministro concentradas. Ese plan contempla fórmulas como suelos de precios ajustados en frontera, mercados basados en estándares y subsidios para cubrir brechas de precio.

Ese movimiento no sale de la nada. Ya en febrero, el vicepresidente JD Vance había planteado un bloque comercial preferente de minerales críticos entre aliados, con la idea de coordinar precios mínimos y contrarrestar el peso de China en materiales decisivos para la manufactura avanzada.

Se acabó escoger lo más barato

El paso dado ahora con la “prima” refuerza esa misma estrategia: no basta con buscar nuevos proveedores, también hay que crear un entorno financiero y comercial que haga viables esos suministros alternativos frente a la oferta china. La presión estadounidense llega además en un momento especialmente delicado.

China ha ampliado durante los últimos meses su arsenal económico, incluyendo restricciones a exportaciones de recursos y tecnologías clave como tierras raras pesadas, componentes de baterías de litio y equipos avanzados para solar. Eso refuerza el argumento de Washington: la dependencia no es solo un problema industrial, sino una vulnerabilidad geopolítica cada vez más explícita.

También hay una dimensión práctica importante. La nueva línea con Europa no se limita a una declaración genérica de amistad transatlántica. El plan conjunto entre EEUU y la UE busca coordinar políticas comerciales, estándares, reciclaje, control de inversiones y respuesta ante crisis en torno a los minerales críticos, y que ambas partes quieren ampliarlo a otros países “afines”.

Es decir, Washington está intentando construir una arquitectura de suministro paralela a la órbita china, aunque eso implique aceptar costes superiores en nombre de la seguridad. Pagar un sobrecoste deliberado para sostener cadenas de suministro políticamente fiables. Es un cambio profundo, porque sustituye la vieja lógica de eficiencia pura por una de seguridad económica compartida.

En el fondo, está lanzando un mensaje bastante claro: si Occidente quiere dejar de depender de China para los minerales que mueven la transición energética, la electrónica y la defensa, tendrá que asumir que la alternativa no será gratis.