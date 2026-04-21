Reino Unido prohíbe el tabaco a cualquier nacido después de 2008: "Creará una generación libre de humo"

Las claves

Las claves Generado con IA El Parlamento británico aprueba una ley que prohíbe comprar tabaco a quienes hayan nacido después del 1 de enero de 2009. La nueva normativa también amplía la regulación sobre cigarrillos electrónicos, incluyendo su comercialización, empaquetado y sabores. Se refuerzan las restricciones para fumar y vapear en espacios públicos como coches con menores, parques, escuelas y hospitales. El Reino Unido busca reducir las 80.000 muertes anuales causadas por el tabaquismo y aliviar la carga económica sobre el sistema de salud.

Tras meses de debate, la Cámara de los Comunes y la de los Lores del Reino Unido han llegado a un acuerdo sobre el texto definitivo del proyecto de ley sobre el tabaco y los cigarrillos electrónicos.

La ley conocida en inglés como Tobacco and Vapes Bill prohibirá comprar cigarrillos a toda persona nacida después del 1 de enero de 2009. Con este objetivo, el país busca crear la primera generación sin humo.

Es decir, quienes tienen ahora menos de 18 años ya no podrán nunca comprar artículos relacionados con el tabaco de forma legal, incluso cuando lleguen a la mayoría de edad. Esta ley convierte al Reino Unido en un país pionero.

El país quiere liderar la lucha global contra el tabaquismo, un fenómeno que sólo en el Reino Unido provoca cerca de 80.000 muertes al año y que se vincula con una larga lista de enfermedades graves y crónicas.

El ictus, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el asma o la demencia son algunas de ellas. También estos productos se asocian con un coste económico elevado: el sistema público de salud británico emplea 3.100 millones de libras al año.

Una ley histórica

Este proyecto no sólo restringe el acceso al tabaco, sino que también aporta nuevas competencias al Gobierno para regular los cigarrillos electrónicos y los productos con nicotina.

Entre ellos, su comercialización, el empaquetado y los aromas y sabores con los que se venden. También se amplían las normas sobre espacios sin humo: se prohíbe vapear en coches con menores, parques infantiles, entornos escolares y hospitales.

Todavía los exteriores de los hospitales serán zonas en las que estará permitido para facilitar el abandono del tabaco. Los grandes espacios olvidados siguen siendo las terrazas de los bares, las playas o los domicilios privados.

En todos estos lugares será legal fumar y vapear, según los legisladores, para poder mantener un equilibrio entre salud pública y libertades individuales. El Gobierno ha calificado esta medida como una de las más importantes de las últimas décadas.

Confían en que ayudará a reducir el número de enfermedades, aliviará la presión sanitaria y salvará miles de vidas. Las organizaciones sanitarias insisten en reforzar los programas para dejar de fumar y en exigir responsabilidades a la industria del tabaco.

"La prevención es mejor que la cura", ha explicado Wes Streeting, Secretario de Estado de Salud y Cuidado Social. "Esta reforma va a salvar vidas, aliviar la presión en el sistema público y a construir una Gran Bretaña más saludable".

La baronesa Merron, ministra de Salud, ha explicado por su parte que "es, de hecho, la intervención en salud pública más importante en toda una generación y puedo asegurar a todos los nobles lores que salvará vidas".

Merron ha hecho hincapié en cómo esta medida ha contado con un amplio consenso. "Hoy acaba el camino de esta ley por el parlamento. Es un proyecto de ley histórico, creará una generación libre de humo".