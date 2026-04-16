EEUU aumenta su extracción de petróleo: perfora en el Golfo de México para superar ahí los 2M de barriles diarios

Las claves

Las claves Generado con IA EEUU intensifica la perforación petrolera en el Golfo de México para superar los dos millones de barriles diarios y reforzar su independencia energética. La administración Trump reactiva el polémico Comité de Especies en Peligro de Extinción para autorizar proyectos pese a riesgos ambientales, priorizando la seguridad nacional. El aumento de la extracción amenaza especies como la ballena de Rice, con apenas 50 ejemplares, y otras protegidas como tortugas y cetáceos. Organizaciones ecologistas preparan acciones legales para frenar la expansión petrolera y proteger la biodiversidad del área.

Estados Unidos redobla su apuesta energética en un momento de fuerte volatilidad global. La estrategia pasa por intensificar las perforaciones en el Golfo de México, con el objetivo de elevar la producción hasta superar los dos millones de barriles diarios.

Para lograrlo, la administración de Donald Trump ha reactivado un mecanismo excepcional prácticamente olvidado durante décadas. Se trata del Comité de Especies en Peligro de Extinción, conocido popularmente como el polémico "escuadrón de Dios".

Este órgano permite autorizar proyectos incluso cuando suponen riesgos claros para la biodiversidad. Su uso refleja la prioridad del Gobierno estadounidense: reforzar la independencia energética frente a un mercado internacional cada vez más inestable y tensionado, asegura la BBC.

La decisión llega en un contexto especialmente delicado, marcado por incertidumbre geopolítica y recientes episodios de contaminación en el propio Golfo. Un derrame de residuos petroleros ha afectado zonas costeras, elevando la preocupación ambiental en la región.

El impulso para convocar este comité partió del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Su argumento se basa en motivos de seguridad nacional, vinculados tanto al conflicto con Irán como al encarecimiento del crudo en los mercados internacionales.

Pocas ocasiones

Según esta visión, las restricciones ambientales podrían limitar la capacidad productiva estadounidense en un momento crítico. Por ello, se ha solicitado una exención a la Ley de Especies en Peligro, una medida reservada para situaciones extremas.

El llamado "escuadrón de Dios" fue creado en 1978 y tiene un historial muy limitado. En más de cuatro décadas, apenas se ha reunido en tres ocasiones y ha concedido solo dos autorizaciones excepcionales.

Su función consiste en evaluar si un proyecto puede avanzar pese a sus impactos, siempre que no existan alternativas viables y que el beneficio económico o estratégico sea considerado de gran relevancia nacional.

La expansión prevista en el Golfo de México no es menor. Esta región ya aporta entre el 10% y el 15% del petróleo de Estados Unidos, y las nuevas perforaciones podrían consolidarla como un pilar aún más importante.

Sin embargo, el costo ambiental preocupa a la comunidad científica. La especie más amenazada es la ballena de Rice, un mamífero marino único del Golfo del que apenas sobreviven unos 50 ejemplares.

Los expertos advierten que el aumento de la actividad industrial incrementará riesgos como colisiones con buques, contaminación acústica submarina y posibles nuevos vertidos, factores que podrían acelerar su desaparición.

Además, otros animales protegidos también se verían afectados. Informes recientes señalan posibles daños a tortugas marinas, esturiones del golfo y distintas especies de cetáceos que habitan estas aguas.

Ante este escenario, BBC explica que algunas organizaciones ecologistas ya preparan acciones legales. Entidades como Earthjustice o el Centro para la Diversidad Biológica buscan frenar una decisión que podría reabrir el debate entre energía y conservación.