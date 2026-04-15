Kazajistán marca el rumbo: perfora 5.800 metros y halla un yacimiento con 20.000 M de toneladas de petróleo

Las claves

Las claves Generado con IA Kazajistán, a través de KazMunayGas, ha hallado un yacimiento con potencial de hasta 20.000 millones de toneladas de petróleo tras perforar 5.750 metros en la región de Atyrau. El yacimiento, descubierto en tierra firme, podría abaratar su desarrollo frente a proyectos marinos y se beneficia de incentivos fiscales y regulatorios del Gobierno kazajo. El hallazgo presenta desafíos técnicos por la alta presión y presencia de sulfuro de hidrógeno, requiriendo tecnología avanzada y grandes inversiones para su explotación. Este descubrimiento fortalece la posición estratégica de Kazajistán en el mercado energético mundial, aunque plantea contradicciones con su objetivo de neutralidad de carbono para 2060.

Kazajistán, a través de KazMunayGas, la empresa estatal de petróleo y gas de Kazajistán, confirmó en la región de Atyrau un flujo de gas a presión tras perforar 5.750 metros en Karaton Podsolevoy. Este avance sitúa al Caspio en el centro del tablero energético mundial.

La compañía estatal informó que la perforación comenzó en noviembre de 2024 y concluyó en diciembre de 2025. Las pruebas detectaron hidrocarburos en condiciones complejas, con presión anómalamente alta y presencia de sulfuro de hidrógeno.

El dato más llamativo es la escala atribuida al conjunto geológico. En el foro Geoscience and Exploration Central Asia, directivos de la empresa estimaron un potencial total de hasta 20.000 millones de toneladas equivalentes para este yacimiento.

Sin embargo, esta cifra no equivale a reservas listas para bombear. Según KazMunayGas, se trata del potencial de un macizo carbonatado amplio, mientras que la evidencia confirmada actualmente se limita al flujo de gas obtenido en Karaton.

El diseño del proyecto explica el interés de la industria. El pozo se adentra en horizontes profundos y difíciles de desarrollar, una exploración que exige un despliegue masivo de capital, seguridad operativa avanzada y un calendario de ejecución largo.

Los responsables comparan la estructura con Kashagan, uno de los mayores descubrimientos de las últimas décadas. La diferencia clave es que esta plataforma está en tierra firme, lo que podría abaratar significativamente su desarrollo frente al entorno marino.

El marco regulatorio es igualmente relevante. Karaton Podsolevoy se desarrolla bajo el Contrato Modelo Mejorado, una fórmula impulsada por el Gobierno kazajo para ofrecer incentivos fiscales y regulatorios a proyectos complejos que antes resultaban poco atractivos.

Un nuevo pulso energético

Este contexto explica por qué Kazajistán acelera la exploración profunda. Las reformas buscan atraer tecnología hacia zonas con alto riesgo geológico, permitiendo al país reforzar su base de recursos naturales sin perder su competitividad en el mercado global.

Lo que venga será decisivo. KazMunayGas prevé ensayar otros cuatro objetivos en el mismo pozo, una fase crítica para determinar si el hallazgo se transformará en un proyecto comercial viable o si seguirá siendo una promesa geológica.

En el sector petrolero, la diferencia entre recurso y reserva separa el entusiasmo de la realidad financiera. Un recurso estima lo existente; una reserva mide lo recuperable con tecnología disponible, permisos vigentes y una rentabilidad razonable garantizada.

Por ello, la profundidad de 5.750 metros es fundamental. A mayor profundidad, aumentan las exigencias de perforación, control de presión y materiales resistentes a la corrosión, necesarios para manejar gases agresivos como el sulfuro de hidrógeno (H2S).

El precedente de Kashagan sirve como advertencia. Aquel gigante demostró que un descubrimiento enorme puede convivir con retrasos y sobrecostes ligados a la alta presión y gases corrosivos, precisamente el riesgo técnico que aflora ahora en Karaton.

Existe también un ángulo geopolítico crítico. Más del 80% del crudo kazajo se exporta por el sistema CPC hacia el mar Negro, por lo que ampliar los recursos nacionales gana un peso estratégico, económico y diplomático fundamental.

Esta dependencia explica el interés europeo por los movimientos en el subsuelo kazajo. Al incrementar la producción potencial en tierra, el país refuerza su posición frente a compradores y socios internacionales al ofrecer rutas de suministro alternativas.

No obstante, el hallazgo convive con una contradicción política. Kazajistán mantiene una estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono en 2060, un objetivo que choca frontalmente con la búsqueda activa de nuevos y masivos yacimientos de hidrocarburos.

La Agencia Internacional de la Energía sostiene que la senda hacia las emisiones cero no requiere nuevos campos de petróleo. Este marco global no invalida el hallazgo, pero condiciona drásticamente la lectura internacional del proyecto a largo plazo.

La clave reside ahora en la viabilidad operativa. Kazajistán ha demostrado capacidad técnica para perforar horizontes ultraprofundos; el mercado aguarda confirmar si este volumen masivo se traduce en un flujo capaz de reconfigurar el mapa energético euroasiático.