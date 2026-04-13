Ni Doñana ni Andújar: el lince ibérico de los Montes de Toledo muestra un comportamiento insólito con sus presas

Ni Doñana ni Andújar: el lince ibérico de los Montes de Toledo demuestra un extraño comportamiento con sus presas

Las claves nuevo Generado con IA Investigadores han observado en los Montes de Toledo un comportamiento inédito en el lince ibérico: hembras sumergen presas en agua antes de dárselas a sus cachorros. Este comportamiento podría servir para ablandar la carne de las presas y facilitar su consumo a los cachorros, aunque también se baraja la opción de hidratarlos. El fenómeno no se ha detectado en Doñana ni Sierra Morena, lo que sugiere una transmisión cultural local entre linces de Castilla-La Mancha. El hallazgo subraya la capacidad de adaptación y evolución de la especie, reforzando la importancia de las políticas de reintroducción en el éxito del lince ibérico.

El lince ibérico ha demostrado en mil y una ocasiones su increíble capacidad de adaptación, pero lo que han descubierto recientemente los expertos no lo esperaba nadie.

Investigadores del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) han documentado en los Montes de Toledo un comportamiento nunca antes visto en la especie: varias hembras han sido captadas sumergiendo deliberadamente a sus presas en puntos de agua antes de ofrecérselas a los cachorros.

Esto rompe con la idea de que estos felinos mantienen conductas rígidas y puramente instintivas en todas las latitudes: el fenómeno ha sido bautizado por los profesionales como una "hipótesis fascinante".

Aunque el lince es un cazador terrestre, el hecho de que las hembras transporten conejos hasta charcas o recipientes de agua pone sobre la mesa dos posibles ideas: ablandar los tejidos de la presa o intentar hidratar a los cachorros con ese remojo. Principalmente, se opta más por la primera opción debido a los dientes de leche de los pequeños.

Un nuevo comportamiento entre los linces

El descubrimiento es especialmente relevante porque no se ha observado en los núcleos históricos de Doñana o Sierra Morena, lo que significa que ha habido una especie de transmisión cultural dentro de las poblaciones de Castilla- La Mancha.

Al ser un comportamiento detectado en varias hembras emparentadas, los biólogos sospechan que se trata de un aprendizaje social que las madres transmiten a sus hijas.

El lince ibérico muestra una nueva conducta.

Es desde luego una señal positiva que demuestra que la especie está garantizando su supervivencia, preparándose para conquistar y colonizar nuevos territorios de la península: los linces están cada vez más preparados y están evolucionando para que las próximas generaciones puedan expandirse más cómodamente.

Más allá de todo esto, este éxito de la especie en los Montes de Toledo confirma la importancia de las políticas de reintroducción. Mientras la especie supera ya ampliamente los 2.000 ejemplares, el estudio de estas nuevas poblaciones revela datos que los centros de cría en cautividad no habían podido detectar.

La ciencia ahora mira con atención a Toledo gracias a que se ha convertido, hablando en plata, en una especie de laboratorio viviente donde los linces están mostrando su evolución, refinando en este caso sus tácticas de crianza y caza para impulsar el crecimiento de su especie.

Es probable que con el tiempo aparezcan otros comportamientos inéditos, y puede que hasta se repita el patrón de hacerlo en Toledo teniendo en cuenta que los ejemplares que habitan allí parecen estar algo más "avanzados" que los de otros bastiones.