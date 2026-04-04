La ciudad medieval que tiene los restos del primer europeo conocido está en España: 10 fósiles de hace 850.000 años

Imagen de archivo de la Trinchera del Ferrocarril con los yacimientos de Gran Dolina. EFE Jordi Mestre

Las claves nuevo Generado con IA Atapuerca, en Burgos, es uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de Europa y Patrimonio de la Humanidad. En la última campaña de excavación, se recuperaron 10 nuevos fósiles de Homo antecessor, con más de 800.000 años de antigüedad. Los restos presentan marcas de corte y fracturación, reforzando la hipótesis de comportamientos caníbales entre los primeros europeos. Se halló también un diente de reno de entre 243.000 y 300.000 años, la evidencia más antigua de fauna adaptada al frío en la Península Ibérica.

En España, la ciudad con más reconocimientos de Patrimonio de la Humanidad otorgados por la UNESCO es Córdoba, que tiene un total de cuatro. Le sigue muy de cerca, con sólo uno menos, Burgos.

No es de extrañar esta cifra, puesto que se trata de una de las ciudades más históricas de Castilla y León. El más reciente de los reconocimientos, otorgados por la UNESCO en el año 2000, fueron los yacimientos de Atapuerca, por su incalculable valor paleontológico.

Pese a que ha pasado más de un cuarto de siglo desde que se distinguiera a este enclave situado en la sierra de Atapuerca, los científicos aún siguen realizando importantes descubrimientos en sus campañas anuales de excavaciones.

En la del pasado año, el equipo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) recuperó hasta 10 nuevos fósiles humanos atribuidos a Homo antecessor, considerado el homínido más antiguo de Europa.

Un referente mundial

El hallazgo incluye restos pertenecientes a un adulto joven y a un niño. Ambos presentan claras marcas de corte y fracturación en los huesos, lo que refuerza las evidencias previas de comportamientos caníbales entre los primeros europeos.

Estos restos se suman a una larga serie de descubrimientos que han situado a Atapuerca como el referente mundial para entender los orígenes del género Homo en nuestro continente. Los nuevos fósiles amplían el registro anatómico de una especie clave para rastrear la evolución humana.

Además, los huesos han sido recuperados en el mismo nivel estratigráfico que albergó los primeros restos de Homo antecessor, hallados en 1994. La datación, superior a los 800.000 años, confirma el carácter pionero de esta población en el continente.

Las marcas de corte observadas bajo microscopio sugieren que los individuos fueron descarnados con utensilios líticos, posiblemente de manera ritual o alimenticia. Este patrón coincide con los indicios encontrados en campañas anteriores y consolida la hipótesis de una práctica caníbal.

A este descubrimiento se le suma otro más reciente pero con un mismo protagonista. Desde el CENIEH, junto al Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA), realizaron un nuevo hallazgo.

En este caso, descubrieron en el yacimiento de Gran Dolina un fósil de fauna glacial que redefine la cronología paleoclimática de la Península Ibérica: un diente de reno datado entre 243.000 y 300.000 años de antigüedad.

Supone la evidencia más antigua de fauna adaptada al frío registrada en la región. Su presencia sugiere que los episodios glaciales penetraron antes de lo previsto en el norte peninsular durante el Pleistoceno Medio.

Las campañas de excavación continuarán a lo largo de este año con nuevas técnicas de microexcavación y datación geocronológica, con las que ampliar los hallazgos que ya se han ido realizando. Todos ellos consolidan a Atapuerca como el gran archivo biológico de Europa.