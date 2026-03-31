Ni Doñana ni el Estrecho: la cigüeña cambia su ciclo migratorio y se queda en España todo el año

Las claves nuevo Generado con IA La cigüeña blanca ha dejado de migrar a África y permanece en España todo el año debido al cambio climático y la abundancia de alimento en vertederos. Los inviernos más suaves permiten que la especie sobreviva en la Península Ibérica sin necesidad de realizar largos viajes migratorios. Solo las cigüeñas más jóvenes suelen mantener el instinto migratorio, aunque aquellas que migran regresan cada vez más temprano. A pesar de este cambio de comportamiento, la población de cigüeña blanca ha bajado un 20% en los últimos diez años por la pérdida de hábitats y el cierre de vertederos.

Lo que antes era un evento natural marcado en el calendario se ha convertido en una estampa permanente: la cigüeña blanca ha cambiado su ciclo migratorio para quedarse en España de forma permanente, y mayormente se debe a dos causas evidentes.

El cambio climático y la abundancia de alimento en vertederos han alterado el mapa migratorio de la especie y esta ha decidido cambiar el calor de África por la comodidad de la Península Ibérica durante todo el invierno. Es decir, que el ave ya no realiza las mismas costumbres que antes por esa modificación de las temperaturas.

Los inviernos más suaves en España permiten que estas aves sobrevivan sin necesidad de realizar un enorme viaje al sur en busca de calor.

Aunque, el factor que realmente parece más determinante es que las cigüeñas adultas han aprendido que los vertederos de basura y los arrozales les proporcionan comida fácil y abundante durante el invierno, lo que les evita el agotador viaje de miles de kilómetros hasta el Sahel africano: pueden alimentarse casi de forma ilimitada.

La cigüeña blanca rompe su ciclo migratorio.

Se acabó el ciclo migratorio de antaño

A través de los últimos estudios, se estima que gran parte de la población adulta de cigüeña blanca ya es residente permanente en la península. Solo las cigüeñas más jóvenes suelen mantener el instinto de cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia África, puede que por energía o porque no se ha adquirido la "nueva" costumbre.

Pero también hay cambios en las que sí se marcha, porque se ha confirmado que aquellas que migran están regresando cada vez más temprano, a menudo en diciembre o enero, mucho antes de la fecha tradicional de San Blas. Es decir, que hay un retorno prematuro y su tiempo de permanencia aquí también se prolonga.

No obstante, no todo son buenas noticias, porque a pesar de que muchas se quedan, el último censo de SEO/BirdLife ha alertado sobre un descenso en la población general debido a la pérdida de hábitats y el cierre de vertederos al aire libre, que eran esa principal fuente de alimento durante el invierno.

La población de cigüeña blanca en España ha bajado un 20% en los últimos diez años y se han perdido casi 8.000 parejas en solo 12 años debido a la pérdida de hábitats y la falta de alimento de calidad.

Pero, con todo, este nuevo comportamiento del animal confirma que el ecosistema está cambiando drásticamente. Lo que antes era un símbolo de buen tiempo y fidelidad, hoy es el reflejo de un medio ambiente degradado y dependiente de residuos.