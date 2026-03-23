Ni Monfragüe ni Cabañeros: el nuevo bastión en el que el buitre negro consolida sus colonias en España para extenderse

Ni Monfragüe ni Cabañeros: el buitre negro consolida sus colonias y se extiende por España hacia nuevos territorios

Las claves nuevo Generado con IA El buitre negro está expandiendo sus colonias en España más allá de sus santuarios tradicionales, ocupando zonas donde había desaparecido hace más de un siglo. La Sierra de la Demanda (Burgos) destaca como la colonia de buitre negro de mayor crecimiento, gracias a sus espacios abiertos, bosques y abundancia de alimento. España alberga unas 3.000 parejas de buitre negro, el 44% de la población europea, y nuevas colonias se consolidan en Pirineos, Moncayo, Alto Tajo y Els Ports. A pesar del crecimiento, la especie enfrenta amenazas como la degradación de bosques, la falta de carroña y el uso ilegal de cebos envenenados.

El buitre negro, el ave rapaz más grande de Europa, está creciendo como nunca en España asentando sus colonias más allá de sus territorios habituales, poblando lugares donde había desaparecido hace más de un siglo.

Aunque el Parque Nacional de Monfragüe y el de Cabañeros siguen siendo los grandes santuarios históricos del buitre negro, la especie está viviendo una expansión histórica hacia el norte y el este de nuestro país, poblando áreas y entornos naturales con gran solidez y sin contacto humano.

Principalmente, la expansión del ave rapaz se está produciendo en zonas como los Pirineos (Lleida), con una colonia consolidada de hasta 66 ejemplares registrados en marzo de 2026, logrando una cifra récord de nacimientos en 2025, y aquí habría que sumar otros puntos como las faldas del Moncayo, Alto Tajo y hasta Els Ports.

Pero la colonia que está creciendo a un ritmo superior y prácticamente inesperado es la que habita en la Sierra de la Demanda (Burgos) gracias a los inmensos espacios abiertos, boscosos y montañosos, así como la abundancia de comida.

El buitre negro asienta múltiples colonias.

El buitre negro se expande por España

España alberga la mayor población de esta especie en Europa y la segunda a nivel mundial después de Mongolia. Se estima que hay unas 3.000 parejas en el territorio nacional y las cifras van en aumento gracias a esos asentamientos en los territorios mencionados, aunque los núcleos de la población son otros.

Las poblaciones más importantes se encuentran en Extremadura -que supone el 44% de la población europea-, la Comunidad de Madrid (Sierra de Guadarrama), Castilla-La Mancha, Andalucía y una colonia aislada en Mallorca, pero los esfuerzos por crear fuertes programas de reintroducción y conservación han llevado al buitre negro a otro nivel.

Ahora bien, aunque su población está en aumento, sigue teniendo peligros serios a los que enfrentarse que requieren vigilancia constante de organizaciones como SEO/BirdLife y GREFA.

Por ejemplo, la degradación de los bosques donde anida durante la época de cría o la falta de carroña en el campo debido a normativas sanitarias estrictas sobre el ganado muerto, por no hablar del peligroso uso ilegal de cebos envenenados, que supone su mayor amenaza real.

Esta gran expansión es, por supuesto, noticia espectacular porque significa que la especie está dejando de ser una "reliquia" protegida en parques nacionales para volver a ser una pieza funcional del paisaje español.

Estos últimos movimientos hacia los Pirineos e incluso Maestrazgo permiten que nuestros buitres conecten con las colonias de Francia y los Balcanes, facilitando el intercambio genético para que sean más fuertes y resistentes, así que ahora mismo -tocando madera- el futuro del buitre negro está en su mejor momento y España sigue siendo el mejor hogar para estos animales.