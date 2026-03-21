Ni Sierra Nevada ni Formigal: las reservas de nieve de la estación de esquí más grande de España ya están al 93%

Esquiadores en un telesilla en una estación de esquí en España. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Baqueira Beret alcanza un 93% de reservas de nieve y mantiene 162 kilómetros esquiables con 124 pistas abiertas. La estación opera con 33 remontes y ofrece opciones para todos los niveles, con todas las pistas verdes y azules abiertas. El riesgo de aludes es limitado y las condiciones meteorológicas, con temperaturas suaves y buena visibilidad, favorecen la práctica del esquí. La oferta se complementa con actividades como el esquí de fondo y eventos deportivos y musicales hasta el cierre previsto a principios de abril.

Ante la inminente llegada de la primavera y la Semana Santa, habrá quienes decidan aprovechar estas fechas para realizar planes que bien podrían ser de invierno como, por ejemplo, acudir a una estación de esquí.

La estación de esquí de Baqueira Beret afronta el tramo final de la temporada con una de sus mejores caras. El dominio esquiable mantiene una amplia oferta operativa que consolida su posición como referencia del Pirineo español en invierno.

A día de hoy, la estación cuenta con 33 remontes en funcionamiento, 124 pistas abiertas y hasta 162 kilómetros esquiables, cifras que reflejan una actividad prácticamente plena pese al avance de la temporada y la progresiva transformación de la nieve.

El parte oficial indica espesores que oscilan entre los 190 y los 230 centímetros, con una calidad de nieve primavera, habitual en estas fechas. Este tipo de nieve, más húmeda y pesada, condiciona la experiencia, especialmente en las horas centrales del día.

Riesgo de aludes, limitado

Aun así, la distribución por niveles mantiene una oferta equilibrada, con todas las pistas verdes y azules abiertas, junto a una amplia mayoría de rojas y una parte significativa de negras. Este equilibrio permite que esquiadores de todos los niveles sigan encontrando opciones adecuadas.

El dominio, dividido en los sectores de Baqueira, Beret, Bonaigua y Baciver, continúa ofreciendo una conectividad fluida entre áreas. Esta amplitud territorial es una de las claves de su éxito, al permitir diversificar flujos de visitantes incluso en jornadas de alta afluencia.

En términos de seguridad, el riesgo de aludes se sitúa en nivel limitado, lo que permite el desarrollo normal de la actividad. Las condiciones meteorológicas acompañan, con temperaturas suaves y buena visibilidad, factores que favorecen la práctica del esquí en esta fase final.

La evolución de la temporada ha estado marcada por importantes nevadas durante el invierno, lo que ha permitido alcanzar cifras de apertura cercanas al máximo durante semanas. Este contexto explica el excelente estado actual de la estación, incluso a mediados de marzo.

Además del esquí alpino, Baqueira Beret mantiene operativas otras actividades como el esquí de fondo, reforzando su atractivo como destino integral de nieve. La diversidad de propuestas contribuye a alargar la estancia media de los visitantes.

El calendario también juega a favor, con la vista puesta en el cierre previsto para principios de abril. La estación busca aprovechar estas últimas semanas con una oferta completa, apoyada en eventos deportivos y musicales que dinamizan la afluencia.

En definitiva, Baqueira Beret encara la recta final de la temporada con unas condiciones que, sin ser plenamente invernales, siguen siendo óptimas. La combinación de espesor, extensión esquiable y servicios disponibles garantiza una experiencia sólida para el esquiador.