Los científicos no dan crédito: el apéndice no es un error, ha evolucionado 32 veces y es clave para la supervivencia

Las claves nuevo Generado con IA El apéndice ha evolucionado de forma independiente al menos 32 veces en mamíferos, indicando que tiene un valor adaptativo. Este órgano contiene tejido linfoide que cumple una función inmunológica importante, especialmente en las primeras etapas de la vida. El apéndice puede servir como refugio para la microbiota intestinal, ayudando a repoblar el colon tras infecciones o diarreas severas. Aunque hoy en día su papel es menos relevante gracias a la medicina moderna, el apéndice fue clave para la supervivencia en entornos antiguos con altos riesgos de infecciones intestinales.

Durante décadas, el apéndice fue el chiste anatómico perfecto: un vestigio sin trabajo, una reliquia de herbívoros antiguos y, si se inflama, una urgencia quirúrgica. Esa visión, que Darwin ayudó a popularizar, aún flota en la cultura popular. Pero la biología evolutiva lleva tiempo contando otra historia, más rara y más útil.

El giro empieza con un dato que incomoda a cualquier idea de órgano inútil: la evolución lo ha reinventado muchas veces. Un análisis comparativo clásico concluyó que un apéndice cecal ha aparecido de forma independiente al menos 32 veces en mamíferos y se ha perdido pocas veces, lo que sugiere un valor adaptativo bajo ciertas condiciones.

No es que todos los apéndices sean iguales. En primates como los grandes simios suele ser largo y cilíndrico; en marsupiales puede ser más corto o en forma de embudo; y en roedores y conejos adopta variaciones propias. Esa diversidad anatómica es la pista: si la selección natural lo retoca tantas veces, es porque algo aporta.

La hipótesis más aceptada hoy lo sitúa en dos frentes. El primero es inmunológico: el apéndice concentra tejido linfoide asociado al intestino (GALT), folículos y células que participan en la inmunidad mucosa, especialmente relevante en etapas tempranas de la vida. No es una bolsa vacía, es un nodo del sistema defensivo.

El segundo frente es microbiano y suena menos elegante, pero encaja con cómo funcionamos: el apéndice puede actuar como refugio de microbiota. En esta idea, biofilms densos en su interior servirían de reserva para repoblar el colon tras diarreas severas o infecciones que barren bacterias beneficiosas.

Diseñado para la supervivencia

No es magia: es ecología microbiana aplicada al cuerpo. Ese papel tendría sentido en un mundo ancestral sin agua potable, sin antibióticos y con brotes frecuentes de patógenos intestinales. Si la microbiota se derrumba, caen la digestión, la competencia contra invasores y parte del equilibrio inflamatorio.

Recuperarla rápido podía ser una ventaja de supervivencia, aunque hoy lo notemos menos. Lo interesante es que la medicina moderna ha desacoplado ese beneficio: saneamiento, vacunas y tratamientos han reducido en países ricos la mortalidad por diarreas infecciosas, mientras que el riesgo de apendicitis sigue ahí.

Por eso, extirparlo suele no dejar secuelas obvias en la vida diaria de la mayoría. Lo cierto es que no es un repuesto inútil, pero tampoco una pieza imprescindible en 2026.

Es un ejemplo bonito —y un poco cruel— de medicina evolutiva: la selección optimiza para entornos pasados, y la clínica trata problemas del presente. Y a veces, lo que fue ventaja, hoy solo se nota cuando duele.