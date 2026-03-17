Europa enciende las alarmas: en España hay 20 millones de ratas y los expertos exigen más anticonceptivos para roedores

Las claves nuevo Generado con IA España alberga 20 millones de ratas, mientras que grandes ciudades europeas como Bruselas, París y Roma también registran millones de estos roedores. Expertos de la ONG Wild Animal Welfare piden acelerar la aprobación de anticonceptivos para ratas en la Unión Europea para controlar su población. Las ratas están desarrollando resistencia genética a los venenos tradicionales, lo que ha dado lugar a las llamadas 'Super Ratas'. El uso de venenos provoca sufrimiento prolongado y solo reduce temporalmente la población, mientras que los anticonceptivos líquidos serían una alternativa más ética y efectiva.

En Bruselas hay entre 1,5 y 2 millones de ratas, según las autoridades locales de control de plagas. En París, según la Academia Nacional de Medicina, la cifra oscila entre 3,5 y 4 millones. Y en Roma, según datos oficiales de 2023, las autoridades municipales estimaron que la población de ratas era aproximadamente de 7 millones.

Cifras escandalosas también en España, que alberga un total de 20 millones según la compañía de control de plagas Abansol. En consecuencia, a raíz de esta proliferación de roedores, expertos de la ONG Wild Animal Welfare han solicitado a la Comisión Europea que acelere urgentemente los anticonceptivos para ratas y poder encoger así sus poblaciones en todo el continente.

Revelan que millones de ratas son envenenadas año a año en Europa, pero que este animal está desarrollando más resistencia genética a los venenos químicos tradicionales, por lo que ya se las puede denominar como 'Super Ratas'.

Han generado resistencia al veneno

Aunque cuando los controladores de plagas utilizan venenos letales se produce una caída temporal de la población, la realidad es que después se produce un vacío biológico y las ratas supervivientes disponen repentinamente de un exceso de alimento y territorio, lo que las motiva a reproducirse a máxima capacidad.

Además, este método es uno de los más agresivos, puesto que provoca un sufrimiento intenso de varios días en el roedor, que está consciente hasta el final, incluso cuando ya se reproducen fallos orgánicos en su sistema.

En cambio, la alternativa anticonceptiva -que actúa sobre ambos sexos- consiste en un cebo líquido que altera de forma segura el sistema reproductivo y que según este estudio sería la técnica perfecta para controlar la expansión de esta especie por las capitales europeas.

El problema es que la regulación de la Unión Europea, según la ONG, es muy lenta y se está quedando atrás frente a administraciones más ágiles como Estados Unidos y otras potencias, donde los productos modernos de control de la fertilidad de roedores ya están aprobados y en el mercado.

Exceso de burocracia en la UE

El motivo por el que los anticonceptivos están bloqueados en el viejo continente es que el Reglamento de Productos Biocidas de la UE actualmente aplica por defecto a estos anticonceptivos no letales y no tóxicos la misma normativa que a los venenos de alta toxicidad.

En este contexto, a falta de que la UE imprima velocidad a la regulación, los roedores siguen aumentando su ratio en Europa. Incremento que propaga enfermedades a través de su orina, heces, saliva y de sus pulgas.