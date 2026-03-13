Casi la mitad de los cigarrillos electrónicos que se venden son ilegales: su mercado negro está valorado en 6.600 millones

El estudio advierte de riesgos para la salud, pérdida fiscal y acceso fácil de menores a productos ilegales, proponiendo una respuesta coordinada de la UE.

El mercado negro de vapeadores en España representa el 39%, por debajo de la media europea pero superior al de Portugal.

El 90% de los cigarrillos electrónicos importados a Europa provienen de China, y muchos se producen de forma irregular.

Casi la mitad de los cigarrillos electrónicos vendidos en Europa son ilegales y el mercado negro está valorado en 6.600 millones de euros en 2024.

Casi la mitad de los cigarrillos electrónicos que se venden en Europa son ilegales y ya se calcula que su mercado negro está valorado en más de 6.600 millones de euros en 2024. Y se estima que esta cifra ascendió a los 7.200 millones en 2025.

Así lo señala un estudio del Instituto Fraunhofer IIS, uno de los principales centros de investigación aplicada de Europa. El documento responsabiliza de la situación en gran medida a la legislación irregular de los países europeos, lo que "alimenta los incentivos para el comercio irregular", pero también a las importaciones ilícitas de fuera de la Unión Europea (UE).

"La legislación nacional y las diferencias en los impuestos crean considerables diferenciales de precios y mercados, lo que alimenta los incentivos para el comercio irregular", asegura el estudio, realizado en colaboración con MRU GmbH (especializada en emisiones industriales y comerciales) y la consultoría SKR.

Además, el estudio apunta que el 90% de los cigarrillos electrónicos que se importan a Europa provienen de China y una "gran parte" se produce de manera irregular. También cifra en el 3,1% el número de menores con 15 años o más que prefieren estos productos a los tradicionales de tabaco, con una tendencia que "está aumentando".

En España, el mercado negro combinado de líquidos y dispositivos desechables está por debajo de la media europea y se sitúa en el 39%, superior a la vecina Portugal (30%) pero inferior al caso francés, donde representa el 58%. En Italia, por ejemplo, alcanza el 44%

Así, el estudio estima un crecimiento anual de estos productos ilegales del 8,6%, lo que para 2030 elevaría el valor de lo vendido hasta los 10.830 millones de euros.

El documento califica la situación de "reto" para Europa y propone "una respuesta coordinada e integrada de toda la UE, que incluya una

combinación de regulación armonizada y la participación cercana de socios internacionales, especialmente China" para ejercer mayor control sobre las importaciones.

Medidas inefectivas

Según la información recabada, consideran que "las medidas nacionales unilaterales y la mera estrategia prohibicionista se ha demostrado inefectiva" y sostienen que, de hecho, tiende a "favorecer la expansión del mercado gris y negro a través del libre comercio dentro de Europa.

Asimismo, explican que serían necesarios "mecanismos de control efectivo y transparencia" para "prevenir que el mercado" encuentre "otras

alternativas de evasión".

El estudio pone el foco también en la pérdida de recaudación fiscal, que podría variar de país a país por varias circunstancias.

"Un gran mercado irregular causa significativas pérdidas en recaudación fiscal. En Alemania sólo, el Gobierno pierde millones en impuestos del tabaco e impuestos sobre el valor añadido. Esa pérdida alcanza los 119 millones de euros", detallan.

Este mercado (de productos legales pero no autorizados a su venta en ese mercado) y negro (robados, falsificados o sin control sanitario ni de ningún tipo) genera, además, un "riesgo incalculable para la salud de los consumidores".

"Cigarrillos electrónicos irregulares pueden contener sustancias no testadas con efectos no probados. Este riesgo se puede manifestar en envenenamiento y efectos adversos para la salud a largo plazo", apuntan.

Así, el estudio considera que esta situación desatiende la protección a los menores, porque el mercado ilegal obvia los controles de edad, haciendo "especialmente fácil para la gente joven acceder a los vapeadores".

Por último, resalta que la permisividad con el mercado ilícito es injusto con los legalmente establecidos, que "pagan impuestos y cumplen con las regulaciones". "Socava el mercado regulado y pone en riesgo el modo de vida de muchos pequeños comerciantes", sentencia.