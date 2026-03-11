Trump asfixia a los científicos de EEUU: recorta los fondos en investigación y podría provocar una fuga de cerebros a Europa

Las claves nuevo Generado con IA La administración Trump ha recortado significativamente los fondos federales para la investigación sanitaria en Estados Unidos, provocando la cancelación de programas universitarios. El 75% de los científicos estadounidenses considera emigrar, principalmente a Europa, debido a la falta de apoyo gubernamental y oportunidades en su país. Europa y España han lanzado programas como Horizonte Europa y ATRAE para atraer talento científico estadounidense, ofreciendo fondos y mejores condiciones laborales. Robert F. Kennedy, actual Secretario de Salud de EE.UU., ha generado controversia por su escepticismo frente a las vacunas y sus reformas en la infraestructura de investigación sanitaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la Casa Blanca hace poco más de un año, periodo en el que ha tenido tiempo de sobra para hacer temblar a todo el planeta con la imposición de aranceles globales o con los ataques militares a Venezuela e Irán.

Según la revista The Lancet, el magnate también ha impulsado durante su segundo mandato una ofensiva contra las investigaciones sanitarias y los científicos de Estados Unidos. En un análisis de la revista científica, aseveran que la administración Trump "está desmantelando la infraestructura de investigación sanitaria del país".

Primero, por la pérdida de fondos federales de las universidades, que se han visto obligadas a cancelar programas de investigación. Segundo, por su consecuencia directa: la fuga de cerebros estadounidenses a otros países, sobre todo Europa, para desarrollar sus carreras profesionales.

El 75 % de los científicos estadounidenses quiere emigrar

"Los profundos recortes en la financiación universitaria y la cancelación de becas de formación afectarán las carreras del profesorado investigador actual y reducirán las oportunidades educativas para los estudiantes de posgrado, la próxima generación de científicos", reza el estudio titulado como 'El impacto potencial de las políticas de la administración Trump en la investigación sanitaria en EEUU'.

Europa ha reaccionado y ha lanzado un nuevo programa, denominado Horizonte Europa, que está dotado con 500 millones de euros para dotar de más recursos a aquellos nuevos científicos que lleguen a la Unión Europea y puedan disponer de fondos suficientes para relanzar su carrera.

Asimismo, España también ha ido a pescar en río revuelto y ha hecho oficial la convocatoria del programa ATRAE, enfocado a la incorporación de talento científico extranjero a centros de investigación españoles. De hecho, para la convocatoria de 2025, el 33,5% de las solicitudes provenían de académicos procedentes de EEUU, un porcentaje mucho más elevado que en la era Biden.

La revista Nature publicó en 2025 una encuesta que afirmaba que el 75% de los científicos del gigante americano estaban planteándose marcharse del país a raíz de los recortes del Gobierno estadounidense y la falta de compromiso con la investigación en materia de salud del líder republicano.

Por lo tanto, la fuga de cerebros de la gran potencia mundial es una seria amenaza. Cabe destacar que, además, el Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos es Robert F. Kennedy, una figura controvertida por su posición escéptica con las vacunas y por su reorganización "radical" de la infraestructura federal de salud e investigación.