Alarma con este insecto depredador de 15 pares de patas: es venenoso y acaba con plagas en hogares del mediterráneo

Las claves nuevo Generado con IA El ciempiés doméstico, con 15 pares de patas, es cada vez más común en hogares del Mediterráneo y destaca por su gran velocidad y habilidad para esconderse. Este insecto se alimenta de plagas domésticas como cucarachas, arañas y chinches, actuando como un controlador natural dentro de las casas. Aunque su picadura no es peligrosa para los humanos, puede ser molesta; suele huir antes de atacar y solo muerde si se le manipula bruscamente. Su presencia aumenta en primavera y otoño debido a la subida de temperaturas, que coincide con su principal época de reproducción.

El ciempiés doméstico está cada vez más presente en los hogares del Mediterráneo y hay que andarse con cuidado. A pesar de que no es un insecto peligroso, puesto que su picadura afecta poco a los humanos, su ritmo de reproducción sí puede acabar siendo preocupante.

A diferencia de otros ciempiés, tiene un cuerpo corto -entre 3 y 5 cm- con 15 pares de patas extremadamente largas y finas que le permiten correr a gran velocidad, por lo que es un insecto realmente rápido que utiliza su agilidad, principalmente, para imponerse frente a enemigos y presas.

Aunque prefiere lugares oscuros y húmedos de las casas, como baños o cocinas, puede encontrarse en prácticamente cualquier rincón, preparado para pegar un buen susto a más de uno que no esté familiarizado con su desagradable aspecto.

El ciempiés doméstico invade los hogares del mediterráneo.

Ideal para controlar plagas

El ciempiés doméstico es un depredador nocturno que se alimenta, generalmente, de otros insectos que también podemos catalogar como domésticos y que sí pueden llegar a ser una plaga, como cucarachas, peces de plata, arañas, chinches y moscas.

En ese sentido, es un ser idóneo para mantener a raya a esos otros insectos que pueden poner en peligro la salubridad del hogar, pero la parte negativa es que el ciempiés doméstico también puede atacar a humanos provocando una picadura similar a la de una abeja, con una cantidad de veneno que no es letal -ni mucho menos- pero sí molesta.

Por suerte, son seres muy asustadizos y optan casi en todas las ocasiones por una huida preventiva. Solo podrían intentar morder si se les manipula bruscamente con la mano, y su efecto suele ser similar a una picadura de mosquito o un leve pinchazo.

Muchos expertos recomiendan dejar al insecto a su aire porque actúa como un controlador natural de plagas dentro de casa. De hecho, si se ven muchos en un mismo sitio es que seguro que hay otros insectos de los que se está encargando.

Ahora bien, tampoco es recomendable dejar que el ciempiés doméstico campe a sus anchas y se reproduzca hasta un punto peligroso, puesto que sí tiene esa capacidad de picar y atacar a personas -en casos concretos- y son un tanto más escurridizos.

Y sí, por supuesto este insecto también se encuentra en hogares españoles, sobre todo durante la primavera y el otoño. Con el aumento de las temperaturas, salen de sus refugios invernales para alimentarse y es su época principal de reproducción y puesta de huevos.

Así justo ahora es cuando hay que ir con más cuidado para que no tengamos ninguna sorpresa en casa.