Es oficial: adiós a la venta de perros y gatos en tiendas tras la aprobación de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal

Atrás quedaron los tiempos en los que las tiendas de animales tenían cristales en los que se exponían juguetones cachorros en busca de dueño. La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, o Ley 7/2023 ha terminado con ello.

Y ahora, ¿dónde se puede comprar una mascota? Perros, gatos y hurones deben ser comprados directamente a criadores que estén registrados. La medida busca que las mascotas se críen en buenas condiciones y con todas las garantías sanitarias.

Aunque la norma entró en vigor en el otoño de 2023, los establecimientos han tenido tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias. Y, ¿qué pasa con quienes las incumplan? Se enfrentan a sanciones de entre 50.000 y 200.000 euros.

Pero este no es el único cambio realizado en este sentido. Si quieres comprar una de estas mascotas, debes comunicarlo al Registro de Animales de Compañía en los tres días hábiles posteriores. Además, los perros y los gatos deben tener por lo menos dos meses.

En cualquier caso, es posible que lleves mucho tiempo sin ver una de estas tiendas de animales que cuentan con mascotas ahí mismo. Algunas comunidades autónomas ya contaban con una regulación propia que prohibía que esto sucediera.

Abandono cero

Ahora, sin embargo, estos empresarios tampoco pueden vender animales de manera indirecta, el cliente debe contactar directamente con el criadero. De esta manera, se pretende controlar los procesos de compraventa de animales pensando en su bienestar.

Algunos profesionales de este área, sin embargo, se mantienen escépticos de que todos los criadores cumplan bien las normativas o que esta ley sea capaz de parar el tráfico ilegal de animales. Sin embargo, la ley también prohíbe vender animales por internet.

Si se quieren anunciar estos animales en medios de comunicación u otros sistemas de difusión también es imprescindible que los criadores incluyan su número de registro o el núcleo zoológico del establecimiento de la venta, además del número de identificación del animal.

A las plataformas donde se colocan estos anuncios les queda la responsabilidad de asegurarse de que los datos aportados por los vendedores son correctos. Todo esto tiene el propósito de evitar el abandono de animales, por eso los agentes deben quedar identificados.

Al igual que las mascotas, si bien no se podrán vender perros, gatos y hurones, las tiendas especializadas sí que podrán vender otros tipos de animales. Ahora bien, con fines comerciales solo se podrán exponer al cliente los peces.