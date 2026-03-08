Arqueólogos británicos realizan un hallazgo histórico que cambia Troya y desmonta la lectura homérica para siempre

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio revela que el mosaico de Ketton no representa la versión homérica de la Guerra de Troya, sino una tradición alternativa iniciada por Esquilo. El mosaico, hallado en 2020 y en excelente estado, muestra escenas de Aquiles y Héctor que difieren de la Ilíada, como el combate en carros y el rescate del cuerpo de Héctor. Las imágenes del mosaico coinciden con la trama de la tragedia perdida 'Los frigios' de Esquilo, lo que revoluciona la interpretación tradicional de la historia troyana. El hallazgo demuestra la profunda conexión cultural entre la Britania romana y el mundo clásico mediterráneo, otorgando al mosaico un valor histórico incalculable.

Un nuevo estudio publicado en la revista Britannia concluye que una de las escenas más famosas de la Guerra de Troya no ilustra la versión de Homero como en la Ilíada, cargándose con ello años de historia: se trata de uno de los descubrimientos más importantes del último siglo a nivel arqueológico.

El conocido como mosaico de Ketton, según esta reciente investigación, no ilustra el relato homérico como se creyó al principio, sino que representa una tradición alternativa que arrancó en Esquilo y continuó en la Antigüedad tardía.

La pieza, descubierta en 2020 por un agricultor en mitad de la pandemia, se mantiene sorprendentemente en buen estado y, gracias a ello, se puede observar perfectamente su plano iconográfico, con tres escenas encadenadas sobre Aquiles y Héctor: su feroz combate, el arrastre del cadáver del perdedor y el rescate del cuerpo.

Las escenas representadas coinciden con una tragedia griega perdida del mencionado dramaturgo Esquilo, bajo el nombre de Los frigios. Hasta ahora, solo conocíamos esta versión por fragmentos y citas de otros autores antiguos, pero ahora todo ha cambiado alejándose de Homero.

Ya nada es igual

La prueba del algodón es la escena final, la más importante: el mosaico muestra a Aquiles y Héctor luchar desde carros de guerra, pero en la Ilíada el duelo final es a pie. Además, se muestra a los troyanos pesando el cuerpo de Héctor contra su peso en oro para recuperarlo, una escena específica de la obra de Esquilo que Homero no describe de esa forma.

Aunque no es el único detalle que desmonta la lectura homérica, es desde luego el más relevante, puesto que esa parte concluyente, que forma parte de un clímax importante que indica la inminente caída de Troya, es bastante diferente y hace que sea visto con otros ojos.

Pero más allá de cómo se ha modificado la obra de Homero, lo más sorprendente para los investigadores de la Universidad de Leicester es encontrar una referencia literaria tan sofisticada y específica en una villa romana en la remota provincia de Britania.

Esto demuestra que los habitantes de la zona estaban profundamente conectados con la cultura clásica mediterránea y sus debates artísticos, por lo que este mosaico en particular ha obtenido un nuevo valor incalculable.

El mosaico utiliza patrones visuales que ya circulaban por el Mediterráneo cientos de años antes de que se construyera la villa en el siglo III o IV d.C., incluyendo diseños vistos en cerámicas griegas de la época de Esquilo.