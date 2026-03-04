Toxoplasma gondii, el parásito presente en 1 de cada 3 cerebros, no está dormido: se prepara para atacar, según un estudio

Las claves nuevo Generado con IA Un nuevo estudio revela que Toxoplasma gondii no permanece inactivo en el cerebro, sino que forma comunidades activas y diversas dentro de los quistes. La investigación identificó al menos cinco subtipos de parásitos con funciones biológicas distintas en los quistes cerebrales de ratones infectados. La reactivación de estos quistes puede causar graves complicaciones en personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas. Los modelos experimentales actuales podrían no reflejar la complejidad real del parásito, dificultando el desarrollo de tratamientos efectivos.

Durante años, la idea dominante sobre Toxoplasma gondii era relativamente simple: una vez instalado en el organismo, el parásito quedaba atrincherado en quistes cerebrales y musculares, en una especie de letargo biológico. Un nuevo estudio acaba de desmontar esa imagen demasiado ordenada.

El trabajo, publicado en Nature Communications por un equipo de la Universidad de California en Riverside, sostiene que esos quistes no albergan una población uniforme y dormida, sino una comunidad mucho más diversa y activa de lo que se creía.

No es un detalle menor. Toxoplasma gondii infecta aproximadamente a un tercio de la población mundial, aunque la prevalencia varía mucho según el país, el clima, la dieta y la exposición ambiental. En la mayoría de las personas sanas, además, la infección pasa desapercibida.

La transmisión tampoco se limita al tópico del gato. Los CDC recuerdan que el contagio puede producirse por carne poco hecha, agua contaminada, contacto con heces felinas, utensilios sucios o, en casos concretos, por transmisión congénita, transfusiones u órganos trasplantados.

Lo que cambia ahora es nuestra idea del quiste. Los investigadores aplicaron secuenciación de ARN de célula única a bradizoítos aislados directamente de quistes en ratones infectados y encontraron al menos cinco subtipos principales con destinos biológicos distintos.

Una 'pupa' donde esperar

Ese hallazgo sugiere que el quiste no funciona como una simple cápsula de espera, sino como un centro de mando del ciclo vital del parásito. Algunas subpoblaciones parecen orientadas a la supervivencia; otras, a la propagación o reactivación posterior.

La implicación médica es clara. Los tratamientos actuales pueden controlar la fase aguda, ligada a los taquizoítos de replicación rápida, pero no eliminan los quistes ya establecidos. Precisamente por eso la toxoplasmosis crónica sigue siendo tan difícil de erradicar.

Cuando esos quistes se reactivan, el problema deja de ser silencioso. En personas inmunodeprimidas, esa reactivación puede desencadenar encefalitis toxoplásmica y otras complicaciones graves; durante el embarazo, la infección también puede causar daños severos en el feto en desarrollo.

Hay otro aspecto especialmente relevante para los laboratorios. El estudio muestra que un subtipo importante presente en infecciones crónicas de ratón no aparece en uno de los modelos in vitro más usados para estudiar el desarrollo del parásito, algo que puede haber sesgado años de investigación.

Eso ayuda a explicar por qué tantos intentos terapéuticos han chocado contra un muro. Si los modelos experimentales no reproducen bien la biología real del quiste cerebral, es fácil que los compuestos prometedores fallen cuando se enfrentan al parásito tal como existe en tejido vivo.

La verdadera importancia del hallazgo está en otra parte: desplaza el foco hacia el quiste como objetivo terapéutico prioritario. Si el parásito no está realmente dormido, quizá tampoco haya que resignarse a convivir con él como si fuera un huésped intocable.