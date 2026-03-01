Confirmado por el Ministerio de Ciencia: más de 2 millones en inversión en un mes para recuperar metales preciosos

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades invirtió 82 millones de euros en enero para impulsar proyectos innovadores y sostenibles en España. La iniciativa Innvierte, gestionada por el CDTI, realizó siete operaciones de coinversión, destacando la aportación de más de dos millones de euros a Bidasoa Metal 78 para la recuperación de metales preciosos. Bidasoa Metal 78 emplea una tecnología hidrometalúrgica que permite recuperar metales del grupo del platino a partir de catalizadores de vehículos, logrando una reducción del 65% en emisiones de CO2. Otras inversiones destacadas incluyen Greene Enterprise, especializada en la valorización de residuos por gasificación, y Connecta Therapeutics, centrada en tratamientos innovadores para enfermedades neurológicas.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) cerró el pasado mes de enero con una inversión de nada menos que 82 millones de euros, destinada a impulsar proyectos de innovación y sostenibilidad en España.

Estas operaciones de inversión se han realizado a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y como parte de la iniciativa Innvierte. El objetivo de esta última iniciativa es fomentar la innovación en empresas tecnológicas o innovadoras.

Se realiza mediante el apoyo a la inversión de capital riesgo y se instrumenta a través de una sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado que autogestiona y supervisa la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El CDTI es accionista único de esta sociedad.

La iniciativa Innvierte cerró siete operaciones de coinversión en enero en las que aportó más de ocho millones del total invertido. Entre ellas destaca la inversión que realizó en la empresa Bidasoa Metal 78, S. L., que recibirá más de dos millones de euros.

Pero, ¿por qué invierte en este proyecto? La empresa "desarrolla una tecnología hidrometalúrgica para la recuperación de metales preciosos del grupo del platino, que permite su recuperación a partir de catalizadores de vehículos de motor", explica el MICIU.

Innovación y sostenibilidad

Con esta acción, la empresa de Guipúzcoa consigue una reducción del 65% de las emisiones de CO2. Dentro de este programa, el MICIU ha realizado otras muchas inversiones con este mismo objetivo: lanzar el desarrollo de innovación en sostenibilidad.

Es más, dentro de la misma iniciativa ha invertido 2.767.000 de euros en otra empresa de Alicante, Greene Enterprise S. L., que es una operadora de plantas de eliminación de residuos por gasificación que ha desarrollado una tecnología innovadora.

En concreto, su producto es capaz de valorizar de forma rentable cualquier recurso orgánico con contenido en carbono. La siguiente gran inversión del MICIU ha sido una empresa de Barcelona, que lleva el nombre de Connecta Therapeutics, S. L.

Esta empresa tiene por objetivo descubrir y desarrollar tratamientos innovadores para necesidades médicas no cubiertas en el ámbito del sistema nervioso central. Es decir, se dedica a buscar esperanza para personas en tratamiento por enfermedades neurológicas.

La misión del CDTI es conseguir que el tejido empresarial de España sea capaz de generar y transformar el conocimiento científico-técnico en crecimiento globalmente competitivo, sostenible e inclusivo. Es una empresa pública que depende del MICIU.

El valor fundamental que persigue es la promoción de la evolución tecnológica y con la sostenibilidad siempre en el punto de mira. De todas formas, los proyectos en los que están dispuestos a invertir son muy diversos.