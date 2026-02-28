Científicos americanos no dan crédito: descubren el origen del "agujero de gravedad" después de 70 millones de años

Los científicos no dan crédito: descubren el origen del "agujero de gravedad" después de 70 millones de años

Las claves nuevo Generado con IA El "agujero de gravedad" del Océano Índico es una zona donde la fuerza gravitatoria es mucho menor debido a un déficit de masa en el manto terrestre. Esta anomalía provoca que el nivel del mar en el área se hunda unos 106 metros bajo el promedio global, abarcando 3 millones de kilómetros cuadrados. Un estudio reciente atribuye el origen del fenómeno al hundimiento de placas tectónicas frías, restos del antiguo Océano Tetis, que alteraron la distribución de masa en el manto terrestre. El hallazgo ayuda a comprender cómo los procesos internos de la Tierra influyen en la gravedad y los niveles del mar, aportando claves para el estudio de las capas de hielo.

El conocido popularmente como "agujero de gravedad", también nombrado en ocasiones como Bajo Geoidal del Océano Índico (IOGL), es una zona de la Tierra donde la fuerza de atracción gravitatoria es significativamente más débil de lo normal debido a un déficit de masa en las profundidades del planeta.

Esta anomalía lleva atormentando a los científicos durante años, puesto que se desconoce su origen y sus facetas principales, a grandes rasgos, siguen siendo un misterio para los expertos en el campo aun a pesar de contar ya con una potente documentación y años de investigación a sus espaldas.

Científicamente, este fenómeno se conoce como un bajo geoide y se encuentra en el Océano Índico, al sur de la India y Sri Lanka. Al haber menos gravedad, el nivel del mar en esa zona se "hunde" aproximadamente 106 metros por debajo del promedio global, abarcando una colosal superficie de 3 millones de kilómetros cuadrados.

Ahora, los expertos Alessandro Forte, de la Universidad de Florida y Petar Glišovic, del Instituto de Física de la Tierra de París, han publicado un estudio, recogido en la revista Scientific Reports, analizando esta anomalía gravitatoria confirmado que lo que vemos en la superficie es tan solo un reflejo del pasado.

Un nuevo estudio arroja luz al "agujero de gravedad".

Expertos arrojan luz al "agujero de gravedad"

A diferencia de teorías anteriores que se centraban solo en movimientos superficiales, este estudio utiliza modelos de convección mantélica numérica para explicar el origen de este particular fenómeno.

La investigación en cuestión liderada por Forte y Glišovic sostiene que la anomalía es causada por el hundimiento de placas tectónicas frías -sobre todo lo relacionado y atado a los restos del antiguo Océano Tetis- que descendieron hasta el límite entre el núcleo y el manto del planeta Tierra.

Este material frío desplazó material mucho más caliente y menos denso hacia arriba, debajo del Océano Índico, provocando un efecto concreto: la combinación de estas placas calientes y la falta de masa pesada en esa zona concreta del manto es lo que genera el déficit de gravedad y por ende lo que genera la anomalía.

Es decir, que un juego de temperaturas es lo que con el paso de millones de años ha hecho que ese "agujero de gravedad" acabe generando una especie de fenómeno prácticamente incomprensible a su alrededor, y ahora gracias a este estudio el misterio está más despejado.

"Si podemos comprender mejor cómo el interior de la Tierra influye en la gravedad y los niveles del mar, obtendremos conocimientos sobre factores que pueden ser importantes para el crecimiento y la estabilidad de las grandes capas de hielo", explica Forte sobre la importancia y finalidad del estudio en cuestión.