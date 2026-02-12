Del Tajogaite al Teide: así es la técnica española que trabaja para predecir una erupción volcánica 48 horas antes

Las claves nuevo Generado con IA Científicos españoles han desarrollado un algoritmo capaz de anticipar erupciones volcánicas en entornos urbanos hasta con 48 horas de antelación. El método analiza patrones en la sismicidad para detectar el ascenso del magma y diferenciar entre actividad sísmica normal y señales precursoras de erupción. La herramienta, resultado de experiencias en la erupción del Tajogaite (La Palma, 2021), permite reducir la incertidumbre y mejorar la gestión de emergencias. El sistema ha sido reconocido internacionalmente y podría aplicarse en volcanes como el Teide, aunque aún debe probarse en grandes formaciones volcánicas.

El Teide lleva días enviando mensajes desde el subsuelo. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) alertaba este jueves de que había detectado una señal de pulsos sísmicos continua y fuera de lo normal localizada en el parque natural del volcán.

El hallazgo es excepcional, ya que no hay constancia de algo similar en los registros instrumentales de las últimas dos décadas, como contaba Diario de Avisos. Aun así, no hay motivo de alarma. El director del IGN, Itahiza Domínguez, aseguró que no se prevé una erupción a corto o medio plazo.

Parece que desde la erupción del Tajogaite en La Palma en 2021, la atención se posa ante cualquier evento que se produzca en los volcanes canarios. No es para menos. Ante un fenómeno como este, el tiempo es oro y la previsión es uno de los talones de Aquiles de quienes los estudian.

Un equipo de geólogos españoles lo sabe y por eso han desarrollado una nueva metodología que permite anticipar erupciones volcánicas en entornos urbanos con hasta 48 horas de antelación.

Lo han conseguido gracias a un algoritmo que identifica la transición en el comportamiento a largo plazo del magma en su ascenso. Eso permite determinar con precisión una señal precursora del fatídico evento.

El magma se rige por un patrón a lo largo del tiempo que genera una serie de movimientos sísmicos relacionados entre sí de forma persistente y estable. Cuando esa memoria cambia, genera una serie temporal de terremotos, diferentes de los registrados anteriormente.

De esta forma, revelan que el magma ha dejado de estar parado, o de moverse lentamente, para iniciar un ascenso imparable. Ese cambio de patrón, delatado por una sismicidad irregular, es el punto de no retorno antes de que un volcán estalle

El nuevo método, desarrollado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Universidad de Valencia (UV), analiza matemáticamente cómo se organizan esos pequeños terremotos, que son habituales en los sistemas volcánicos, cuando el magma se empieza a mover.

"No se trata solo de saber cuántos ocurren, sino de observar si hay un patrón caótico o si hay una dinámica coherente que refuerce la probabilidad de una erupción", explica Nahúm Méndez, uno de los geólogos tras este proyecto. Él es, además, investigador de la UV y divulgador científico.

El sistema creado por este equipo se activaría al detectar un patrón anómalo de terremotos sismo-volcánicos, cuenta Raúl Pérez, investigador del IGME-CSIC y líder del proyecto. Esto es gracias a que está diseñado para trabajar de manera continua y automática, agrega Méndez.

Este algoritmo se alimenta continuamente de los datos que registran las redes sísmicas existentes y, con ellos, se realizan los cálculos que indican la fase en la que se encuentra el sistema volcánico y si se acerca, o no, una erupción.

Eso sí, aunque funciona sin intervención humana, no está exento de vigilancia. Requiere de una persona que verifique su resultado y lo cruce con otros datos, si es necesario y se detecta cualquier tipo de tendencia, indica el divulgador.

Su utilidad no se limita solo a la anticipación. Este sistema también es capaz de determinar cuándo el volcán está perdiendo fuerza eruptiva. En el momento en que el indicador de la memoria del magma se estabiliza, los científicos pueden identificar una tendencia asintótica, una señal de que la erupción se está agotando.

¿Podría funcionar en el Teide?

Entre el 7 y el 10 de febrero, la Red Sísmica Canaria (Involcan) ha localizado más de 260 terremotos en este entorno. No obstante, la magnitud de esta actividad apenas ha superado el nivel 2 de magnitud en la Escala de Richter y la población ni siquiera la ha sentido, ha contado Diario de Avisos.

Méndez destaca que esta herramienta podría ser útil en fenómenos como el registrado estos días en el Teide. "Es una de las situaciones para las que se ha trabajado en esto"

Si se introducen en el algoritmo los datos de los enjambres sísmicos que se están registrando bajo el Teide, podría ayudar a indicar si los terremotos son simples reajustes normales dentro del sistema volcánico o si, por el contrario, "está cruzando la línea hacia un comportamiento que nos indique que hay magma en ascenso", expone.

Pérez no lo tiene tan claro todavía. En el caso del volcán tinerfeño, "aún habría que probar el modelo". El geólogo cuenta que hasta ahora solo se ha empleado en volcanes más pequeños, como el de La Palma o los de Islandia, pero no en grandes formaciones como la canaria. "No todas las erupciones son iguales".

Por otro lado, el investigador del IGME-CSIC recuerda que los falsos positivos en el mundo de los pronósticos volcánicos "son aún el talón de Aquiles". Por eso, científicos como él trabajan en algoritmos como este que permitan anticiparse a que ocurra, o no, una erupción.

En el caso de Tenerife, Méndez apunta que, si es un fenómeno puntual, con este método no debería cruzar el umbral que marque un cambio real en la dinámica del sistema. Así se diferenciaría una actividad sísmica anormal, pero que no debe preocuparnos, de una señal para evacuar a la población.

De hecho, ese es uno de los gérmenes de la herramienta. La variabilidad de las señales precursoras de una erupción volcánica hace que las predicciones sean muy difíciles. "Este nuevo método podría reducir drásticamente esa incertidumbre y evitar falsos avisos", sostiene el divulgador.

Un avance en la gestión de emergencias

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, ha sido recientemente seleccionado por la Oficina para la Reducción de Desastres de la ONU como una herramienta que permitirá a científicos e instituciones mejorar la respuesta y gestión de este tipo de emergencias naturales en todo el mundo.

El investigador de la UV celebra que esa anticipación de dos días "supone ganar un tiempo esencial". Para él, supone la diferencia entre reaccionar a una emergencia o anticiparse a ella. En esas 48 horas las autoridades pueden tener tiempo de activar los protocolos necesarios de una manera ordenada.

Eso incluye la información a la población para su evacuación, posicionar a los servicios de emergencia en el terreno y dar un margen temporal mayor a los equipos científicos para intentar delimitar la zona más probable donde podría ocurrir la erupción. "Llegar tarde es el peor escenario porque puede costar vidas humanas".

Un proyecto nacido en La Palma

El proyecto se originó en la erupción del Tajogaite, en la isla de La Palma, ocurrida en 2021. Durante los 85 días que duró, afectó a más de 8.000 personas y provocó la destrucción de 1.200 viviendas, aproximadamente.

Entonces, personal investigador del CSIC se desplegó sobre el terreno para el estudio y asesoramiento científico de la emergencia natural. Los datos que recabaron durante esos casi tres meses han permitido el desarrollo de este algoritmo.

Ver cada día las variaciones entre fases estrombolianas, analizar la geoquímica de las lavas y ver el comportamiento de los algoritmos permitió a este equipo establecer el modelo de anticipación y entender la realimentación de los 85 días de erupción y la fase de agotamiento final, señala Pérez.

"Siempre se piensa en erupciones como un volcán que expulsa lava, ceniza o explota, pero detrás hay una dinámica muy compleja", dice el investigador del IGME-CSIC.

El método que han diseñado todavía no está oficialmente implementado como herramienta de predicción. "El siguiente paso es buscar series sísmicas de otros estilos de vulcanismo y ver qué indica el algoritmo", relata.

Sí que están asesorando a quienes se lo solicitan y colaboran con el Mecanismo Europeo de Protección Civil y la ONU en su oficina para la reducción de desastres.