El drama del alzhéimer en boxeadores como José Bisbal, padre de David Bisbal, muerto a los 84: así afectan los golpes

Las claves nuevo Generado con IA José Bisbal Carrillo, campeón de España de boxeo y padre de David Bisbal, falleció a los 84 años tras padecer alzhéimer. Los boxeadores y deportistas con traumatismos repetidos en la cabeza tienen mayor riesgo de desarrollar demencias como el alzhéimer. Un estudio revela que la frecuencia de los golpes en la cabeza es más determinante que la intensidad para el desarrollo de la proteína tau, relacionada con alzhéimer. En España se diagnostican 400.000 nuevos casos de alzhéimer cada año, y los golpes en la cabeza figuran entre los 12 factores de riesgo modificables para esta enfermedad.

José Bisbal Carrillo, campeón de España de boxeo, ha fallecido este martes a los 84 años de edad en Almería. Este deportista, que padecía alzhéimer, también es conocido por ser el padre del cantante David Bisbal, quien ha hablado con naturalidad de esta enfermedad.

El artista estrenó en el 2023 un documental sobre su carrera artística y también su vida personal. En esta grabación, padre e hijo comparten un momento muy emotivo en el que muestran cómo era su relación en el día a día marcada por esta frecuente demencia.

José Bisbal fue una figura importante del boxeo español, con una carrera de 18 años, 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates. Una carrera por la que es recordado, pero que le puso en una posición más arriesgada a la hora de desarrollar una demencia con la edad.

"Antes se pensaba que sólo los traumatismos grandes como el de un accidente de coche podrían desarrollar demencia, pero ahora se ha visto que los minitraumatismos, aunque sean muy pequeñitos, al final hace que aumente muchísimo el riesgo de demencia".

Así lo contaba a EL ESPAÑOL Teresa Moreno, miembro de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Los golpes en la cabeza se incluyen entre los 12 factores de riesgo modificables de la demencia que estableció una de las comisiones Lancet.

Los otros 11 son la hipertensión, el tabaquismo, la depresión, la falta de actividad física, el aislamiento social, los problemas de audición, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, la diabetes, la exposición prolongada a la contaminación atmosférica y la falta de educación.

Tener controlados estos 12 aspectos podría llegar a evitar o retrasar hasta el 40% de los casos de demencia, siendo el alzhéimer el tipo más común. En el mismo año en el que se lanzó el documental apareció una investigación clave para entender este fenómeno.

Proteína tau y circulación

La revista Science Traslational Medicine publicó un ensayo que arrojó nueva información sobre las demencias causadas por golpes en la cabeza: era más determinante la frecuencia con la que se producían los golpes que la intensidad de estos.

Pero, ¿por qué? Los modelos con ratones que empleó el estudio afirman que las lesiones cerebrales traumáticas repetidas promueven la patogénesis de tau y además facilita su transmisión y su propagación patológica.

Tau, junto a beta-amiloide, son las dos proteínas acumulativas que se sospechan que pueden estar detrás de las causas del alzhéimer. La función de Tau es mantener una estructura funcional en las neuronas y participa en la formación de otras neuronas.

Pero en los cerebros afectados por el alzhéimer, la proteína tau se descontrola y da pie a la formación de una especie de ovillos que terminan desestabilizando la estructura de microtúbulos de las neuronas. Esto termina provocando un mal funcionamiento de estas células.

"Los informes indican que las personas con lesiones cerebrales traumáticas repetidas, como los jugadores de fútbol y los boxeadores, tienen una mayor incidencia de desarrollar la patogénesis proteica relacionada con el alzhéimer", sentencia este estudio.

Otra investigación de origen sueco publicada en The Lancet Public Health señala que los jugadores de fútbol profesional tienen 1,5 veces más probabilidad de demencias debido a los impactos del balón en la cabeza.

Los golpes en la cabeza también pueden producir hemorragias o microhemorragias que pueden desencadenar en una demencia vascular, aquella que está producida por un sistema vascular dañado en el cerebro.

Según la SEN, en España se diagnostican 400.000 casos nuevos de alzhéimer al año y casi un millón de personas conviven con la enfermedad. Actuar sobre la prevención de los golpes en la cabeza puede contribuir a un mejor futuro de esta devastadora demencia.