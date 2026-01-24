Ni médica ni enfermera, Noelia eligió la profesión sanitaria más demandada en España: 70% de empleabilidad y 8.500 puestos

Las claves nuevo Generado con IA El Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear es una de las profesiones sanitarias más demandadas en España, con hasta 8.500 contrataciones anuales. Esta titulación ofrece una alta empleabilidad, con tasas de inserción laboral entre el 70% y el 85% según diferentes encuestas y datos oficiales. Los técnicos en radiodiagnóstico realizan pruebas como radiografías, TAC, resonancias magnéticas y colaboran en ecografías, siguiendo estrictos protocolos de calidad y protección radiológica. El salario medio anual para estos profesionales oscila entre 28.000 y 38.000 euros brutos, dependiendo del sector, experiencia y especialización.

Dentro de la rama sanitaria, más allá de las profesiones más conocidas, existen diversos títulos de grado medio y superior que no debemos pasar por alto. No solo por su alto porcentaje de empleabilidad y bajo porcentaje de paro, sino también por sus contenidos formativos y curriculares. No todo es medicina, enfermería o fisioterapia en el mundo sanitario.

Dentro de estos ciclos de formación profesional, uno de los más destacados y demandados es el de técnico de radiodiagnóstico o Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Esta titulación capacita al profesional sanitario en la ejecución de exploraciones diagnósticas mediante diferentes tecnologías de imagen médica bajo prescripción facultativa.

Esta titulación posee unas buenas perspectivas laborales en España. Tiene una alta demanda, con una tasa de inserción laboral de entre el 70% y hasta el 85% según diferentes encuestas a antiguos alumnos y centros educativos. La tasa de actividad actual es de un 83,7% según datos del INE.

La mayoría de los titulados se encuentran activos en el mercado laboral, o buscando empleo para esta titulación. De hecho, los informes actuales indican hasta 8.500 contrataciones anuales para este grado superior, siendo una de las formaciones profesionales de la rama sanitaria con mayor salida.

En este caso, el título de Técnico de Radiodiagnóstico, como se suele conocer más habitualmente a esta titulación, capacita al profesional para trabajar como técnico sanitario. Le permite ejecutar técnicas gráficas, morfológicas o funcionales del organismo humano con fines diagnósticos o terapéuticos bajo estrictos protocolos de calidad y protección radiológica, manteniendo siempre la seguridad propia y del paciente durante los procedimientos.

Como requisitos de acceso, dado que hablamos de un grado superior, este ciclo formativo requiere título de Bachillerato o bien una prueba de acceso específica a ciclos formativos de grado superior; como alternativa, poseer otras titulaciones de Técnico Superior previas también puede dar acceso a esta titulación.

Respecto a las funciones habituales de un Técnico en Radiodiagnóstico, aunque dependerá del trabajo en el ámbito público o privado, y en ocasiones puede llegar a ser muy específico, esta titulación capacitaría para realizar pruebas de imagen como radiografía convencional, TAC, resonancia magnética, y asistir en la realización de ecografías. Esta prueba siempre debería ser realizada por un profesional médico.

También forma en la gestión de estas técnicas y de los equipos de imagen utilizados, aplicación de las normas de radioprotección tanto para profesionales como para pacientes, e incluso funciones de investigación, docencia o administración técnica en algunos ámbitos.

En cuanto a salidas profesionales reales, actualmente en España es posible formar parte de unidades de radiodiagnóstico tanto en hospitales como en centros de salud que dispongan de un servicio de radiodiagnóstico, servicios de medicina nuclear, centros de investigación, laboratorios, institutos anatómico-forenses o de medicina legal, e incluso en centros veterinarios y de experimentación animal.

Respecto al posible intrusismo laboral por parte de otras titulaciones, como ya comentamos en su momento sobre los profesionales titulados en TCAE y la problemática que sufren actualmente, en cuanto al Técnico en Radiodiagnóstico se refiere no existen datos oficiales que indiquen intrusismo por parte de otras titulaciones como podrían ser Técnico de Laboratorio o auxiliares sin una titulación adecuada.

Lo que sí existe es cierta discusión sobre elevar esta formación profesional al nivel universitario en España y en Europa, algo que aún sigue en debate. Finalmente, en cuanto a salario se refiere, el salario medio anual bruto en nuestro país, los datos indican un rango orientativo de entre 28.000 y 38.000 euros brutos anuales, que dependerán también de si se trabaja en el sector público o privado, la experiencia laboral y la capacitación más o menos específica que se posea.