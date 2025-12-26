Arne Güllich, experto en altas capacidades que ha estudiado a 35.000 superdotados: "Hemos estado enseñándoles todo mal"

Las claves nuevo Generado con IA El estudio de Arne Güllich analiza a 35.000 figuras destacadas en ciencia, música, ajedrez y deporte, desmintiendo que los superdotados sean siempre prodigios desde la infancia. La investigación revela que quienes alcanzan el éxito mundial suelen mejorar gradualmente y exploran diversas disciplinas en su juventud, en lugar de especializarse temprano. Se proponen tres hipótesis para explicar el éxito: búsqueda y coincidencia, capital de aprendizaje mejorado y riesgos limitados por diversificación de intereses. Los autores recomiendan evitar la especialización temprana y fomentar en los jóvenes la exploración de varias áreas de interés para potenciar su desarrollo a largo plazo.

Durante décadas hemos creído que las personas con un gran talento innato en la infancia son las que destacan ampliamente en sus respectivos campos de estudio durante toda la vida. Se pensaba que las 'estrellas' brillaban toda la vida, desde la infancia hasta la edad adulta.

Sin embargo, parece ser que este mensaje estaría equivocado. Centrarse en una sola rama del conocimiento desde los primeros años de vida no es el camino a seguir. Así lo sugiere un nuevo estudio realizado a nivel internacional y publicado en Science.

El investigador Arne Güllich ha analizado los casos de 35.000 figuras destacas en la ciencia, música, ajedrez y deporte. La mayoría de los casos no destacaban por ser prodigios en la infancia ni por enfocarse en un único talento durante toda su vida.

Se ha tendido a creer que la superdotación se manifiesta como un buen desempeño temprano en el colegio, el deporte o la música, junto a habilidades como inteligencia, buena coordinación física y oído innato.

Muchos programas de talento actuales se centran en la búsqueda de jóvenes prodigios a muy temprana edad para explotar desde el comienzo este don. Pero esto sería un error.

En el pasado, la mayoría de los estudios sobre superdotación se centraban en jóvenes en sus primeros pasos de su formación. "La investigación tradicional sobre la superdotación y la pericia no consideró suficientemente cómo se desarrollaron en su edad de máximo rendimiento", advierte Gullich.

En investigación se reexaminaron grandes conjuntos de datos de numerosos estudios previos, analizando el desarrollo de 34.839 intérpretes de alto nivel de todo el mundo: ganadores de Premios Nobel de Ciencias, medallistas olímpicos, ajedrecistas de élite y compositores de música clásica destacados.

Una de las principales conclusiones del estudio fue que todas las disciplinas seguían un patrón común. Quienes destacan como los mejores a una edad temprana no suelen ser los mismos que lo logran en la edad adulta. Los que alcanzaron los niveles más altos tendieron a mejorar gradualmente durante sus primeros años y no fueron los mejores dentro de su grupo de edad.

Asimismo,los futuros triunfadores de clase mundial no solían centrarse en una sola disciplina desde el principio. De hecho, exploraron diversas actividades, como diferentes asignaturas académicas, géneros musicales, deportes o profesiones.

En este aspecto, los investigadores proponen tres ideas o hipótesis que podrían ayudar a explicar estos patrones:

- La hipótesis de búsqueda y coincidencia, que sugeriría que la exposición a múltiples disciplinas aumenta la probabilidad de encontrar la persona ideal.

- La hipótesis del capital de aprendizaje mejorado, que propone que aprender en diversas áreas fortalece la capacidad general de aprendizaje, lo que facilita continuar mejorando posteriormente al máximo nivel dentro del campo elegido.

- La hipótesis de riesgos limitados, que argumenta que participar en múltiples disciplinas reduce la probabilidad de contratiempos como el agotamiento, desequilibrios perjudiciales entre trabajo y descanso, pérdida de motivación o lesiones físicas en disciplinas psicomotoras.

"Aquellos que encuentran una disciplina óptima para sí mismos, desarrollan un mayor potencial de aprendizaje a largo plazo y tienen menos riesgos de factores que obstaculizan su carrera, tienen mejores posibilidades de desarrollar un rendimiento de clase mundial", resume Güllich.

En contraposición a los programas educativos actuales, los investigadores proponen evitar la especialización temprana en un solo campo. En su lugar, exponen, se debería animar y brindar oportunidades a los jóvenes para que exploren diversas áreas de interés y reciban apoyo en dos o tres disciplinas.

Estas no tienen por qué estar estrechamente relacionadas entre sí: lenguaje y matemáticas, geografía, filosofía... De hecho, Albert Einstein, uno de los físicos más importantes de la historia, también estaba profundamente comprometido con la música y se sabe que tocaba el violín desde la juventud.