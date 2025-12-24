Leonel, que acabó la Primaria con 10 años y estudió la ESO en casa, sobre el colegio: "Promueve una motivación falsa"

Las claves nuevo Generado con IA Leonel Virosta terminó la Educación Primaria con solo 10 años y estudió la ESO y Bachillerato en casa debido a sus altas capacidades. El joven organizó sus propios estudios desde 3º de la ESO, siguiendo programas internacionales y dedicando hasta ocho horas diarias al aprendizaje. A pesar de las dificultades para acceder a la educación a distancia oficial, preparó la selectividad por su cuenta y obtuvo una beca para estudiar Biología Celular en la Universidad de Manchester. Leonel destaca que estudiar en casa le hizo más disciplinado e independiente, y rechaza que la educación tradicional promueva una verdadera motivación para aprender.

Leonel Virosta terminó la Educación Primaria dos años antes de lo esperado. Sus propios profesores le permitieron adelantar dos cursos al observar que estaba muy interesado en las cosas que aprendían los mayores y que, además, entendía perfectamente.

Con sólo 10 años terminó la formación en un pequeño colegio de la Ávila rural que sólo tenía 30 estudiantes y un profesor a cargo de todos ellos. La Secundaria y el Bachillerato los estudió, sin embargo, en su propia casa, tras quedar claras sus altas capacidades.

Este superdotado explicó cuando cumplió los 18 años que en España hay pocas facilidades para la educación de niños como él: "No es sólo que se te den mejor las asignaturas, tiene que ver con tus intereses e inquietudes, con la forma en la que piensas sobre aprender".

Asegura que ha encontrado muchas ventajas en estudiar desde casa, aunque también se ha enfrentado al rechazo. "Te hace crecer mucho como persona y ser muy consciente de ti mismo", cuenta. Y es que a partir de 3º de la ESO se encargó él mismo de sus estudios.

Mientras que durante los primeros años le ayudaron sus padres, de ese momento en adelante planificó sus contenidos a través de lo que centros de otros países proponían. En aquella época dedicaba entre seis y ocho horas al estudio de sus asignaturas.

Por desgracia, Virosta asegura que el Ministerio de Educación español nunca le permitió estudiar a través del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación a Distancia (Cidead) que se ofrece a deportistas o familias que cambian mucho de domicilio.

La razón se debió, según explica, a los cursos que ya había adelantado en la Primaria. En cualquier caso, el joven consiguió asistir a la universidad después de haberse preparado en su propia casa. A los 18 años consiguió una beca para la Universidad de Manchester.

Autodidacta

La condición para poder entrar en este centro de estudios fue hacer la selectividad en España. Se la preparó él mismo, presentándose a través de la UNED y terminó con sobresalientes en las asignaturas de ciencias. Su objetivo era aprender sobre las células.

Virosta fue el tercer ganador de la beca IELTS que ofertaba el British Council para promover el inglés y la movilidad de los alumnos. Además, durante años estuvo al frente del canal de YouTube FlipYourLearning a través del cual quiso enseñar a otros jóvenes a estudiar.

Después de obtener un 12,62 sobre 14 puntos en su Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), Virosta pudo aceptar la oportunidad para estudiar en Manchester el grado de Biología Celular, lo que siempre había deseado. Su estudio en casa no le ha condicionado.

"El colegio se basa en un sistema de recompensas y castigos, profesores que te regañan en función de tus notas y estudiantes que te admiran o hablan mal de ti. Es una falsa motivación. En casa no hay ayuda externa, todo depende de ti", explicó a El País.

De hecho, Virosta sostiene que el hecho de tener que estudiar en casa por su cuenta y elegir sus temarios le hizo muy independiente con sus responsabilidades. "Cuando estudias en casa aprendes a ser disciplinado, tienes que cumplir unos horarios y no despistarte", dijo.

Recibir educación en casa es algo a lo que los españoles no estamos acostumbrados y puede generar muchas dudas. Algunas de ellas en lo referente a la socialización de estos jóvenes. Sin embargo, Virosta explica que a él no le ha afectado en ningún caso.

"Yo nunca he sido tímido y ser diferente no me ha hecho introvertido. De hecho, lo que más me atrae de Manchester es su comunidad internacional", explicó el joven.