Dos semanas de silencio sobre el posible origen de la peste porcina: "Las secuencias del virus deberían ser públicas"

El brote parece estar controlado, sin casos fuera del perímetro de seguridad ni en las instalaciones porcinas de la zona afectada.

No se descarta que el virus proceda de un laboratorio cercano, aunque la Generalitat asegura que no hay pruebas concluyentes.

El origen del brote está envuelto en secretismo, con investigaciones abiertas que no han hecho públicas las secuencias genéticas del virus.

Ya son 26 los jabalíes muertos por el brote de peste porcina africana detectado cerca de Cerdanyola del Vallés, Barcelona.

Son ya 26 los jabalíes muertos por el brote de peste porcina africana que se dio a conocer el pasado 28 de noviembre cerca de Cerdanyola del Vallés, en la provincia de Barcelona. Los últimos 10 fueron notificados este lunes.

Frente al frenesí de confirmaciones de nuevos casos, la investigación sobre el origen del virus parece envuelta en silencio.

Algunos expertos lo ven normal y señalan que se necesitará tiempo para esclarecer de dónde viene, si es que alguna vez se hace.

Otros, sin embargo, muestran su extrañeza ante el secretismo de la investigación.

En un principio se pensaba que el origen del brote estaría, como ha pasado en otras ocasiones, en alimentos procedentes de las zonas donde el virus es endémico transportados por personas sin saber que estaban contaminados (los humanos somos inmunes al virus).

Sin embargo, el 5 de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunciaba la apertura de una investigación alternativa sobre el origen del virus y no descartaba que procediera de un laboratorio cercano donde se investiga la enfermedad.

Este laboratorio, el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA), ha mantenido silencio desde entonces, casi dos semanas después.

Ha sido contactado por EL ESPAÑOL varias veces sin haber tenido respuesta alguna.

Tampoco ha respondido a las informaciones sobre las obras que se estaban realizando en el momento del brote que adelantó el diario El País.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha declarado que el brote se conoció dos días antes del primer anuncio, es decir, el día 26 de noviembre, y que "nada permite concluir" que el origen se sitúe en el laboratorio.

Lo ha hecho en una comparecencia en el Parlament este miércoles, mientras la oposición iba desde pedir transparencia y lamentar la falta de prudencia del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, a acusar a las autoridades de negligencia en la gestión.

En la actualidad hay cinco investigaciones abiertas para conocer el origen. Se sabe que el genotipo del virus deriva del que entró en Europa por Georgia en el año 2007 pero es un grupo nuevo, el 29, que no tiene que ver con el actualmente circulante en el continente.

Esto levantó sospechas de que el virus podría haber salido del IRTA, ya que se trata de un centro de alto nivel donde se investigan diversas enfermedades animales.

Por eso mismo, el centro tiene grandes medidas de seguridad (nivel 3 de 4), lo que hace más complicado que un virus pueda escapar de las instalaciones.

El mismo día 5 de diciembre, cuando el Ministerio de Agricultura anunciaba una investigación alternativa, este medio se puso en contacto con el IRTA, sin tener respuesta alguna.

La Generalitat reunió a seis científicos expertos para investigar el origen del brote, coordinados por el director del IRTA, Josep Usall.

Poco después, el ministerio creaba un grupo de investigadores para asesorar en la investigación y el control del brote.

Pero no se han ofrecido más datos sobre el avance de las investigaciones. Algunos expertos consultados por este medio se muestran "convencidos" de que hay resultados y que no se han notificado, otros piden paciencia.

"Es un poco sorprendente que todavía no estén las secuencias [genéticas del virus] en las bases de datos, y deberían ser secuencias ya públicas", comenta un especialista en Microbiología que prefiere permanecer en el anonimato.

Secuenciar virus enteros

Con frecuencia, investigadores de todo el mundo suben los datos de virus, bacterias y otros patógenos a repositorios públicos para que estén accesibles al resto de la comunidad científica.

Pasó, por ejemplo, con la Covid: desde el principio, distintos laboratorios subían secuencias genéticas del SARS-CoV-2, lo que permitió establecer una trazabilidad de su evolución casi en tiempo real.

Con las secuencias públicas "ya se podía haber hecho un análisis filogenético en unas pocas horas, teniendo las secuencias. Me sorprende bastante que a estas alturas no haya más información".

Christian Gortázar, catedrático del Área de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del grupo nombrado por el Gobierno central, apunta que el origen "tardará en saberse, si es que se llega a saber".

"Depende de cosas más a largo plazo, porque habrá que secuenciar enteros varios virus y luego serán las comisiones las que evalúen las evidencias. Con lo cual, es posible que nos quedemos con la duda".

Uno de los problemas con el virus de la peste porcina africana es su tamaño. Es el virus de ADN con el genoma de mayor tamaño entre aquellos que infectan animales, tiene más de 150 genes (el virus de la gripe humana tiene apenas una docena).

Además, hay muy pocos genomas completos en las bases de datos internacionales, apuntan investigadores del Instituto Zooprofiláctico Experimental de Umbría y Marche (Italia) en un artículo reciente.

Más allá de las investigaciones sobre el origen, el brote parece controlado. No se han encontrado jabalíes infectados fuera del perímetro de seguridad instaurado, ni se han detectado casos positivos en las 55 instalaciones industriales de porcino dentro del mismo.

Es lo que destaca el perito veterinario José Allande. "Las pruebas de laboratorios (inoculaciones, cultivos...) suelen tardar unas semanas, pero lo cierto es que jamás un 'cinturón sanitario', una barrera puesta por el hombre para evitar la diseminación de una enfermedad que afecta a una determinada especie animal funcionó tan bien".