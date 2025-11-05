Jorge Fernández (53 años), sobre el trastorno que sufrió por el atún: "Comía los siete días de la semana durante 15 años"

Las claves nuevo Generado con IA Jorge Fernández sufrió durante años síntomas como cansancio extremo y pérdida de peso sin saber la causa, llegando a recibir diagnósticos erróneos como fibromialgia y fatiga crónica. El presentador descubrió que sus problemas de salud se debían a la enfermedad de Lyme, contraída por la picadura de una garrapata, y a unos altísimos niveles de mercurio en su organismo. Fernández había consumido atún rojo de forma excesiva durante 15 años, sin saber que este pescado puede acumular grandes cantidades de mercurio, lo que afectó gravemente su salud. Tras realizar tratamientos con quelantes para eliminar el mercurio y tomar antibióticos para la enfermedad de Lyme, Fernández logró recuperarse y actualmente disfruta de buena salud.

El presentador Jorge Fernández lleva casi 20 años al frente de La ruleta de la suerte y, por supuesto, se ha convertido en uno de los rostros más amables de la televisión. Ahora bien, Fernández ha contado que pasó tres años muy decaído.

Pero, ¿a qué se debía? Fernández iba de médico en médico refiriendo un cansancio extremo y una pérdida de peso corporal cuyo origen desconocía. Recuerda que en esos momentos lloraba cuando sólo quedaban minutos para enfrentarse a las cámaras.

"Empecé a sentirme mal hace como siete u ocho años", explicó el presentador en el podcast Tengo un plan. "No sabía por qué. Siempre me he cuidado la alimentación, hago deporte, gestiono mi sueño… O sea, todo lo que parece que hay que hacer, yo lo hacía".

Ahora ya sabe que tenía dos problemas: el primero, la enfermedad de Lyme, y el segundo, unos altísimos niveles de mercurio en su cuerpo. El primer problema fue ocasionado por la picadura de una garrapata y el segundo, por un consumo abusivo de atún.

Fernández asegura que nunca detectó la picadura del insecto, que tiene una apariencia muy característica. Por esta razón, cuando empezó a manifestar síntomas no sospechó que esta podía ser la causa. Además, esta enfermedad puede ser difícil de detectar.

La bacteria que pueden transmitir algunas garrapatas "vuelve loco al organismo", según el presentador. En ese momento, le asignaron diagnósticos como fibromialgia o fatiga crónica, pero no se conformó con ellos y siguió investigando.

Finalmente, encontraron que padecía la enfermedad de Lyme y, al mismo tiempo, que tenía altos niveles de mercurio. "Porque yo durante 15 años de mi vida comía muchísimo atún rojo, pero muchísimo", admite en la entrevista para el podcast.

Exceso de mercurio

Recuerda que fue en la época en la que comenzaron los restaurantes japoneses y se aficionó a platos como el tataki. "No digo que no haya que comer atún, pero yo me pasé", confiesa. "Rollo que me hacía sándwiches de atún para ir al gimnasio".

Claro, Fernández pensaba que era un alimento muy completo con proteínas de alta calidad y con ácidos grasos omega-3, y lo es. Sin embargo, se trata de un pescado azul de gran tamaño y que, por tanto, acumula mucho mercurio de la cadena trófica marina.

"No sabía que el atún tenía mercurio y yo me ponía morado. Entre una cosa y otra pues no sé si habría un día en el que no comiera atún", reflexiona. "Así durante 15 años de mi vida. Pues tenía unos niveles de mercurio brutales".

Según explica el presentador, "el mercurio es un disruptor endocrino, un desestabilizador hormonal y eso te lo fastidia todo en el organismo, todas las hormonas están bailando". En ese momento las analíticas le salían mal y llegó a adelgazar 12 kilogramos.

Cuenta que se empeñó en ganar peso comiendo, pero que no dio resultado. Que iba a entrenar, pero que era incapaz de levantar las mancuernas más pequeñas. "No podía levantar ni un vaso de agua, me dolía todo", recuerda.

En ese momento, decidió tomarse un año de descanso para curarse. Un descanso de todo, menos de La ruleta de la suerte. Sin embargo, recuerda ese período como un momento en el que estaba muy irascible, que lloraba y que "no estaba para entretener a la gente".

"Lo peor de todo era la incertidumbre", asegura el presentador. Cuando por fin halló su problema se sometió a unas sesiones con quelantes, que arrastraron el exceso de mercurio de su cuerpo, y tomó antibióticos específicos para la enfermedad de Lyme.

Si pasas por el perfil de Instagram de Fernández podrás comprobar que el presentador goza de salud y de un estado físico estupendo que aprovecha para salir a hacer ejercicio físico en la naturaleza siempre que puede.