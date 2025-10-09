Adiós a las tostadas con mermelada del desayuno: estas son las que los expertos piden evitar en España

Las tostadas son el bocado más apetecible de la hora del desayuno y esto se puede deber a que pegan con todo. Las puedes hacer con tomate, una tortilla francesa o, incluso, sólo con un chorrito de aceite. Sin embargo, las más populares son las que tienen mermelada.

¿Son las tostadas un desayuno saludable? Depende. Y depende de que elijamos un buen pan, controlemos bien su grado de tostado y lo acompañemos con alimentos saludables, y, por desgracia, las tostadas de los españoles no siempre son así.

Los panes más populares para armarse una tostada en España son el pan de molde y la típica barra de pan blanco que venden en cualquier supermercado y panadería. Es posible que ya sospeches que este no es el pan más saludable que puedes tomar.

Pero, ¿por qué? Está hecho con harinas refinadas de trigo. Es decir, a la hora de moler los granos de trigo para fabricarlas, los productores le han retirado a cada una de esas semillas su salvado, que es la capa exterior de color oscuro.

Sin embargo, con esa capa se va una buena cantidad de fibra y minerales que hacen a los cereales más interesantes desde el punto de vista nutricional. El pan de harina refinada es blanquísimo y su sabor suele resultar más atractivo, pero es menos saludable.

Y esto sucede porque, sin la fibra, los carbohidratos del pan son muy simples y cuando los comemos se convierten inmediatamente en azúcar, que se absorbe rápidamente en la sangre y genera un pico de glucemia que impacta en nuestro cuerpo de diversas formas.

Los picos de glucemia nos pueden hacer sentir más cansados, provocarnos hambre —y, por tanto, un mayor riesgo de pasarnos de calorías cada día— antes de tiempo y, por supuesto, más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

Cuidado con la tostadora

Pero, además, como la tostada está repleta de almidón, si te pasas con el tostado, se puede convertir en un doble peligro. Cuando las tostadas pasan de estar algo doradas se pueden concentrar en ellas cantidades preocupantes de acrilamida.

"No es un aditivo que alguien 'eche' al pan, sino un compuesto que surge de forma natural cuando los alimentos ricos en almidón se cocinan a alta temperatura —tostar, hornear, freír— por la reacción entre azúcares y el aminoácido asparagina", explica este artículo de EL ESPAÑOL.

A esta reacción química también se la conoce como la reacción de Maillard. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) ha alertado de que la acrilamida puede resultar genotóxica y cancerígena y, por eso, hay que evitarla.

Las autoridades sanitarias coinciden en que lo importante es que intentemos mantener nuestras tostadas en el tono dorado cuando vayamos a consumirlas, nunca dejar que comiencen a tornarse marrones y, mucho menos, negras.

Y, por último, ¿qué pasa con la mermelada? Si alguna vez te has animado a elaborarla o has visto hacerla en tu casa habrás podido observar que lleva unas grandes cantidades de azúcar. Sí, otra parte importante es la fruta, pero esta no es la mejor manera de tomarla.

En muchas mermeladas del mercado puedes observar quehasta el 50% de su composición es puro azúcar. Por esta razón, se trata de un alimento con un altísimo índice glucémico. La mermelada, por lo tanto, es mejor tomarla sólo de vez en cuando.

¿Cuáles son, por tanto, las tostadas saludables? Aquellas que se elaboran con un pan integral, que no se achicharran en la tostadora y que se acompañan de tomate triturado, huevo, aguacate, aceite de oliva virgen extra o, incluso, crema de cacahuete.

Tomar mermelada de vez en cuando en el contexto de una dieta saludable no supone un problema, pero, si quieres tomarla a menudo, existen recetas de mermelada sin azúcar ni edulcorantes que aprovechan el dulzor propio de la fruta cocinada y se espesan con chía.