José Coronado, 68 años, sobre cómo consigue estar joven: "Dejé de fumar y tomo esto a diario para prevenir infartos e ictus"

José Coronado, a sus 68 años, continúa sorprendiendo al público no solo por su talento en la pantalla, sino también por el excelente estado físico y mental que luce día tras día.

El actor madrileño ha conseguido mantener una figura envidiable y gran parte de su secreto está en una rutina sencilla y mediterránea, cuya clave principal es su amor por el aceite de oliva virgen extra.

Lejos de dietas estrictas o sacrificios extremos, Coronado prefiere apostar por la tradición alimentaria española, basada en el equilibrio de frutas, verduras frescas, pescados y, por supuesto, el aceite de oliva.

Tras sufrir un infarto al acercarse a los 60, el actor transformó su vida eliminando el tabaco y abrazando hábitos saludables, tanto en la mesa como en el ejercicio físico.

Coronado fumaba desde hace 40 años y llegaba a consumir hasta un paquete y medio al día: "Cada cigarro que te fumas es una papeleta que compras para que te dé un infarto. Llevo sin fumar desde que me dio el arrechucho y no lo pienso volver a hacer", confiesa.

"Dejé de fumar, tomo mis pastillas y hago ejercicio. Llegas a una edad en la que debes cuidarte para sentirte bien y poder seguir interpretando personajes sin necesidad de bastón", admite, entre risas.

"Haciendo deporte y dieta mediterránea, todo va mejor. Como sano sin obsesionarme y entro haciendo cosas que sean divertidas", afirma Coronado en una entrevista con Men's Health, mostrando la importancia de disfrutar del proceso y no convertir la salud en una carga.

El aceite de oliva virgen extra se ha convertido en el producto imprescindible de su día a día. "El aceite de oliva es salud para el cuerpo, es fantástico para prevenir infartos, diabetes, ictus... sus propiedades son muchas e increíbles", explica el intérprete.

La rutina diaria del reconocido actor no incluye largas jornadas en el gimnasio, sino actividades que le resultan divertidas y estimulantes. "Lo del gimnasio a machacarme lo llevo peor. Me gusta esquiar y hacer pádel, eso lo disfruto mucho", señala.

Su hijo Nicolás juega un papel fundamental en esta ecuación de bienestar. "Él come mucho mejor que yo y me da muy buenas lecciones. Ahora que se está haciendo todo un chef, la verdad es que me incorpora a la dieta muchos alimentos y platos nuevos que yo soy obediente y pruebo", dice.

José Coronado se ha convertido en embajador espontáneo de la dieta mediterránea y el aceite de oliva virgen extra, convencido de que la salud y el placer en la mesa pueden ir de la mano. "Hay que comer bien, sin obsesionarse", afirma, muy rotundo.

La actualidad de Coronado

En la actualidad, Coronado sigue plenamente activo y disfrutando de una de las mejores etapas de su vida profesional y personal.

Protagonista habitual de grandes series y películas, en 2025 brilla especialmente con Legado en Netflix, considerada la más vista y elogiada por la crítica en el año.

Además de esta producción, el actor dedica mucho tiempo al cuidado de su finca en Toledo, donde cultiva su pasión por la jardinería y disfruta de la tranquilidad lejos del bullicio urbano.