Chris Pratt (46 años), que perdió 27 kilos en 6 meses, advierte a España: "Estuve medio año sin tomar ni gota de cerveza"

El actor Chris Pratt es una de las caras más conocidas en el cine de acción de Hollywood, pero durante años pensó que no habría un lugar para él en esta industria. Para conseguir esos papeles tuvo que ponerse en forma de manera radical.

Sin duda, la serie que lanzó a la fama a Chris Pratt fue Parks and recreation, una comedia en la que interpretaba a un personaje nada en forma, desorganizado y torpe. Nada que ver con su imagen en posteriores películas en las que hace de héroe.

Pratt se ganó a la audiencia y pasó a ser uno de los actores más icónicos y queridos de la serie, pero él no se encontraba nada bien en ese momento. Así lo confesó en una entrevista para la versión en inglés de la revista Men’s Health.

"Cuando salía en Parks and recreation estaba insano. Ahora no puedo creer que fuera capaz de tomar hasta cinco hamburguesas con queso para comer", describe Pratt. Pero también admite que le gustaba mucho comer y todavía le pasa.

"Vivía en un bucle continuo de 'me encuentro mal por haber comido tanto', pero también encontraba felicidad en ello", dice el actor. En este sentido, Pratt explica que perder peso es difícil y que implica elecciones que pueden no ser agradables.

"Ahora comer es aburrido, pero, entre las comidas, me encuentro genial. Antes, entre las comidas me sentía como una mierda", reflexiona el actor. "Ahora tengo la carrera que siempre he querido tener y una parte importante para lograrlo fue transformar mi cuerpo".

Tras su etapa de Parks and recreation quiso optar a esos papeles en el cine de acción que tanto le interesaban y fue cuando empezó su dieta. Esta primera transformación de su cuerpo fue "la más difícil de todas", tal y como afirma Pratt.

Cuerpo de acción

"Tuve que recorrer un largo camino. Estaba cerca de pesar 136 kilos y, claro, pensaba que nunca lograría un papel de un héroe de acción", dice el actor que ahora ha dado vida al rol principal en Guardianes de la Galaxia y Jurassic World.

Ese momento fue en el que consiguió perder 27 kilogramos en tan sólo seis meses, pero ¿cómo lo logró? Chris Pratt sostiene que fue a base de muchos sacrificios y también con la ayuda del famosísimo ayuno intermitente.

"Al principio, es una mierda. Pero luego te das cuenta de que te encuentras mejor física, emocional, mental y espiritualmente. No comes ni sales de fiesta tanto como quieres y tienes que entrenar más de lo que te apetece", expone sin tapujos.

Sin embargo, este actor que ya ha cumplido los 46 años dice que nunca ha estado tan saludable como ahora, a pesar de que nota que su cuerpo, debido a su edad, no se recupera a la misma velocidad que lo hacía años antes.

"Hice el ayuno intermitente y sólo comía en una ventana de seis horas: desde el mediodía hasta las seis de la tarde. ¿Y qué comía? Pues comida sana y aburrida", dice Pratt que confiesa que la comida insana le encanta, pero la evita.

El actor hace un recuento de sus comidas más habituales: pechugas de pollo y otras fuentes de proteína magra, un montón de verduras, tortillas de maíz con huevos, mucho aguacate y otras fuentes de grasas cardiosaludables.

"Y muchísimo café solo. A mí me gusta el café siempre solo, soy como un vaquero", explica esta celebridad. Ahora bien, Pratt tenía la posibilidad cada siete días de hacer un cheat meal, o comida trampa. Una vez a la semana, podía comer lo que quisiera.

"Y yo lo que quería era comer postres. Iba los domingos a casa de mi suegra y me volvía loco con los postres: helados, galletas, tartas…", recuerda Pratt. Tras lograr el papel que estaba buscando, volvió a ganar peso para otro que no le exigía un cuerpo tan atlético.

Sin embargo, al poco tiempo llegó su papel como Star-Lord en Guardianes de la Galaxia y las películas de Vengadores de los Marvel Studios. Para este papel, Pratt volvió a aplicarse y contó con la ayuda del chef privado de Chris Hemsworth, que da vida a Thor.

Tal y como cuenta en una aplaudidísima publicación de Instagram en la que Pratt luce un torso completamente musculado, pasó seis meses sin probar una sola gota de cerveza y ya estaba preparado para salir en las pantallas de todo el mundo.