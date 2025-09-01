Llega el cambio de tiempo más radical a España: caída de 10 ºC según Aemet y tormentas en las próximas horas en estas zonas

La llegada de septiembre coincide con un desplome de las temperaturas este lunes de forma "prácticamente generalizada" en toda la Península. Mientras tanto, los frentes que han entrado en las últimas horas por el Atlántico dejarán chubascos "localmente fuertes", según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las lluvias se deben a la influencia de un frente que atraviesa el área mediterránea oriental mientras se aproxima otro por el noroeste. Se esperan chubascos y tormentas en el nordeste, que pueden "ser localmente muy fuertes y con granizo en el Pirineo y este de Cataluña en la primera mitad del día" según Aemet. Los cielos estarán cubiertos en buena parte de Galicia y aledaños desde primeras horas, con precipitaciones que se irán extendiendo al Cantábrico.

La caída de temperaturas será extrema en algunas zonas que han rondado los 35 ºC durante este fin de semana y este lunes apenas superarán los 25 ºC, un contraste extremo de hasta 10 ºC de diferencia. "Los valores serán fríos para la época salvo en regiones del sureste: tan solo Murcia o Alicante podrían alcanzar los 35ºC. En la mitad norte peninsular, las máximas pueden quedar incluso por debajo de los 25ºC", advierte Marta Almarcha, meteoróloga de ElTiempo.es.

Así, según la previsión de Aemet, estos frentes traerán descensos de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares, exceptuando aumentos en litorales sudeste y en el sur de Baleares, y sin cambios en Galicia y Cantábrico. Así, ciudades como Teruel presentarán 21 ºC, Burgos 22 ºC, Badajoz 23 ºC o Santander, Palencia y Cuenca, que no superarán los 24 ºC de máximas.

Igualmente, los descensos de las máximas serán "notables" en amplias áreas de interior de la mitad oriental peninsular. Tampoco se espera superar los 34 grados en casi todo el área mediterránea. Así, capitales de provincia como Alicante, Toledo, Tarragona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Jaén tendrán valores iguales o inferiores a los 31 grados.

Se desarrollará abundante nubosidad de evolución en las mitades noroeste y norte y Baleares, con probables chubascos dispersos en montaña del extremo norte y, acompañados de tormenta, en Cataluña, Ibérica oriental, Baleares y, a últimas horas, litorales valencianos. Pueden ser localmente fuertes en el este de Baleares.

Aemet espera que los cielos poco nubosos o con nubes altas predominen en el resto de zonas, con nubes bajas matinales en montaña de la mitad norte, mientras que en Canarias se darán cielos nubosos en los nortes, con probables precipitaciones débiles en las islas montañosas y poco nuboso en el resto.

En cuanto al viento, soplarán de flojos a moderados, alisio en Canarias, tramontana en Ampurdán y Baleares, cierzo en el Ebro, con predominio de componentes norte y oeste en el resto. Se esperan intervalos de viento fuerte con probables rachas muy fuertes en el Cantábrico.

"El martes esa vaguada ya habrá pasado, pero un frente entraría por Galicia dejando lluvias que avanzarían por Asturias, noroeste de Castilla y León y otras zonas del Cantábrico", advierte Almarcha. Además, y con margen de incertidumbre, "otra vaguada llegaría entre el miércoles y viernes y así, las lluvias y tormentas volverían a ganar terreno. Principalmente afectarían a Galicia, cordillera Cantábrica, alto Ebro, Aragón y Cataluña".

Por último, la experta advierte de una "montaña rusa" de temperaturas esta semana "Entre el martes y el miércoles se darían ascensos en prácticamente todo el territorio. El miércoles los 35ºC podrían alcanzarse en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, sur de la C. Valenciana y en el valle del Ebro. A partir del jueves volverían a bajar".