Mario Picazo alerta de los estragos que dejará el huracán Erin en España: "Traerá fuertes rachas de viento, granizo y ..."

Durante los próximos días España va a vivir un giro meteorológico importante, y todo debido a los restos del huracán Erin.

Mario Picazo, meteorólogo y rostro habitual de los pronósticos, advierte: "A lo largo de esta semana la estabilidad va a seguir siendo la nota dominante en la mayor parte de España".

Sin embargo, a partir del miércoles, "una vaguada asociada a la borrasca ex-Erin incrementará la inestabilidad con lluvias y tormentas localmente fuertes en la mitad norte del país".

Hasta el martes el calor seguirá dominando. Algunas zonas del sur y este superarán los 35 grados y las noches tropicales continuarán en muchas capitales del centro, del Mediterráneo y Canarias, donde las mínimas no bajarán de 20 grados.

El miércoles todo cambiará. Picazo explica que con la llegada de la vaguada en el resto del país se notará sobre todo en el descenso térmico.

Empujada por los restos de Erin, la masa de aire más fresca entrará en España entre el miércoles y el viernes, desplomando los termómetros en gran parte del territorio.

Junto al descenso de las temperaturas llegarán lluvias y tormentas fuertes, sobre todo en la mitad norte.

"Entre miércoles y jueves las tormentas harían por tanto acto de presencia en muchas zonas, con especial incidencia en el alto Ebro, Aragón y Cataluña. También podrían darse puntualmente en la cuenca del Duero, Comunidad Valenciana o Baleares", apunta.

Algunas de estas tormentas no serán suaves. "Podrían dejar acumulados destacados en poco tiempo. También existe la posibilidad de que asocien fenómenos adversos como fuertes rachas de viento o granizo de cierto tamaño", explica el experto.

En cuanto al termómetro, tras los pocos de calor del martes, el descenso será evidente. "A partir del miércoles, las máximas comenzarán a bajar por el noroeste y el jueves el descenso se extenderá a casi todo el país, salvo la costa mediterránea, donde los vientos de poniente harán subir las temperaturas", señala.

Los restos del huracán Erin llegan esta semana a las islas Britanicas con fuerte viento y olas de gran tamaño además de precipitaciones. A nosotros nos tocará algo en forma de tormentas localmente fuertes en algunas comunidades y descenso térmico. https://t.co/kuyOo83iCf pic.twitter.com/mNOVoTaNm3 — Mario Picazo (@picazomario) August 24, 2025

El viernes, la bajada de temperaturas llegará incluso a la costa mediterránea. Las mínimas tocarán fondo en el interior con valores por debajo de 10 grados en Castilla y León y el entorno del sistema Ibérico.

En otras zonas, las noches serán frescas, poniendo fin a las mínimas tropicales que se han estado sintiendo en esta semana.

Ante ello, Picazo tiene claro que es indispensable mantenerse preparados, ya que Erin podría dejar su marca con lluvias intensas, granizo y rachas de viento en gran parte del país.