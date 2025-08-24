Antonio (33 años), que adelgazó 55 kilos en tres meses, rotundo: "Cenar este plato típico de España a diario fue la clave"

Durante el verano, es habitual echar mano de productos frescos y fáciles de preparar, siendo las ensaladas las combinaciones más típicas de esta estación. Por su parte, otras combinaciones típicas de España también incluyen el salmorejo o el gazpacho, los cuales dan la posibilidad de consumir un plato rápido, fresco y saludable, además de la posibilidad de tomarlo en frío.

En este aspecto, hace unos años se conoció la historia de Tony (Antonio), un venezolano que siempre había pasado su vida por encima de su peso saludable, llegando incluso a marcas de obesidad con 145 kg con poco más de 30 años, con todas sus consecuencias. Sin embargo, llegó un momento donde se planteó dar la vuelta a estos factores de riesgo. Y el gazpacho fue protagonista de su cambio.

La historia de Antonio empieza en su tierra natal, Venezuela, donde confesaba recurrir de forma habitual a la comida rápida. Su familia procedía de Italia, y su amor por la gastronomía no era un aliado adecuado para el joven y su búsqueda del peso ideal.

Más adelante se trasladó con su familia a Tarrasa (Barcelona), pero las cosas no fueron a mejor. Notó que su estado empeoró, llegando a los 145 kg, dada la facilidad con la que se podía acceder a la comida rápida, sumado a su trabajo en unos grandes almacenes.

A sus 33 años, Tony fue diagnosticado de hipertensión arterial y problemas circulatorios, llegando incluso a tener problemas para poder moverse con normalidad y permaneciendo todo el día cansado. Esto empezó a hacer mella en su trabajo, en el cual debía desplazarse habitualmente, pero ya le costaba una fuerza significativa. Fue en ese momento cuando se planteó un cambio, como contó en su día al medio Men's Health:

"Por las mañanas desayuno siempre yogur sin azúcar y fruta, normalmente kiwis, fresas o plátanos. Además, me hago unos huevos revueltos sin sal. La base de todas mis comidas son las ensaladas, de espinacas o rúcula, y le añado siempre grasas saludables y una proteína. Y en la cena suelo tomar gazpacho o fruta".

La base de la cocina de Tony cambió significativamente, dado que dejó de consumir fritos, y empezó a usar únicamente aceite de oliva. Además, en cuanto a líquidos se refiere, empezó a tomar agua y café solo. Eso sí, no llegó a renunciar a la pasta, un plato tradicional en su familia, y también tomaba de cuando en cuando una tapa de patatas bravas.

Respecto al consumo de gazpacho, recordemos que se trata de un plato tradicional en la dieta mediterránea, basado en hortalizas como el tomate, pepino, pimiento, cebolla y ajo, además de aceite de oliva. Esta combinación posee una serie de beneficios conocidos: es bajo en calorías, pero denso en nutrientes, llegando a apenas 80-120 kilocalorías por ración de 250 ml, sin olvidar su riqueza en fibra soluble e insoluble, algo que le otorga un potencial saciante a pesar de prepararse en formato líquido.

De hecho, su consumo como primer plato en la cena suele colaborar en reducir la ingesta calórica total, e incluso es posible usarlo como plato único, como hacía el propio Tony, aunque siempre dentro de un plan nutricional adecuado donde se consuma suficiente proteína a lo largo del día.

Para finalizar, respecto al estilo de vida, empezó a realizar ejercicios de cardio, como spinning, además de entrenamientos de fuerza. Todo ello le permitió perder hasta 30 kilos en los primeros tres meses, y otros 25 kg en los siguientes nueve meses.

La combinación de todos estos cambios fue crucial en el camino al éxito. Si bien es cierto que el consumo de gazpacho como cena fue un aliciente importante, debemos recordar que en la búsqueda de la pérdida de peso se deben realizar diversos cambios de forma progresiva y, sobre todo, constante en el tiempo.