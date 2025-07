Andrea (42 años) confiesa que lleva casi dos décadas con menopausia: "No duermo más de tres horas, es un infierno"

Cuando se habla de menopausia, la mayoría piensa en mujeres de más de 45 años. Pero, ¿qué pasa cuando llega antes de los 30? Esta es la historia de Andrea Cimpean, una mujer española que desde los 28 años lleva lidiando con una menopausia precoz que le cambió la vida por completo.

"No duermo más de tres horas, es un infierno", contó en el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, donde compartió su testimonio. Andrea lo recuerda como si fuera ayer. "El médico tuvo poca empatía al decirme que no podría tener hijos. Yo era una niña y es algo que ni había pensado, pero ese comentario me destrozó".

Desde ese momento, su vida cambió para siempre. Los sofocos, el insomnio, los cambios de temperatura extremos y el cansancio se convirtieron en parte de su día a día.

"Ya no puedo dormir junto a mi esposo. Por las noches paso de tener un frío absoluto a un calor insoportable. Me despierto empapada, con el pijama mojado. Tengo que preparar cuatro mudas y hasta un secador para poder dormir algo. Y aun así, si duermo tres horas por la noche, es mucho. Son un infierno", confesó.

Todas las noches se protege: una diadema blanda y dos coletas envueltas en tela para no mojarse el pelo. Durante la noche se le baja la temperatura, por lo que usa una manta eléctrica, incluso en verano.

Andrea lleva años con una terapia hormonal, pero eso no basta. Apenas responde a los efectos de los tratamientos. Andrea salió del hospital sin solución, lo que la ha hecho buscar atención médica con distintos expertos en salud. "Llevo quince años así, no puedo más, estoy agotada. Esto me está matando", confiesa.

Pero eso no es todo. Tal y como comenta, la mujer también sufre más patologías. "Aparte de esto tengo fibromialgia, hipotiroidismo y más patologías. Sin olvidar que mis sofocos aumentan cada vez más", señala.

Según explica la ginecóloga Alexandra Henríquez, afecta a 1 de cada 100 mujeres menores de 40 años, y a 1 de cada 1000 menores de 30. Lo más duro es que, en muchos casos, no se sabe por qué ocurre.

A veces está relacionado con tratamientos como la quimioterapia, pero muchas veces las causas siguen siendo un misterio. Lo que sí está claro es que el impacto emocional es enorme.

Andrea, como tantas otras mujeres, pide algo muy básico: comprensión, recursos y que se hable de este tema sin tapujos. Porque, como ella misma dijo, "la menopausia me ha arruinado la vida", y muchas siguen viviendo esta situación totalmente solas.

Los especialistas señalan que para poder afrontar los síntomas, es fundamental mantener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y reducir el estrés.